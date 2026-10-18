浙男入獄、手機被扣押 帳戶50多萬剩6.43元 一查傻眼了

張先生希望早日查清真相。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江瑞安張先生服刑7年期間，支付寶、微信與銀行卡內50多萬元疑遭轉走，警方已立案調查，涉案資金流向與郭姓警官手機號帳號有關。

浙江瑞安一名張先生因詐騙罪入獄服刑七年，期滿釋放後，他發現自己在羈押與服刑期間，支付寶 餘利寶、微信 零錢及銀行卡內合計50多萬元（人民幣，下同，約7萬美元）遭人轉走，其中微信零錢1.9萬多元流向一個與郭姓警官手機號綁定的微信帳號。目前，浙江瑞安警方已對該起盜竊案立案偵查。

紅星新聞報導，2018年12月，張先生因涉嫌詐騙罪被山西省晉中市公安局太谷分局刑拘，後被判處有期徒刑七年。張先生表示，他的手機在被抓獲後即被扣押，直到2025年12月23日出獄後，他補辦手機卡並登錄帳戶，才發現資產異常。

張先生表示，他被抓之前，餘利寶有近48萬元，如今僅剩6.43元。調閱帳務紀錄後發現，2019年2月11日，微信零錢先後轉了共1.9萬多元，給暱稱「笑熬漿糊」的帳戶，而這個帳戶綁定的手機號碼屬於一名郭姓警官。另外，2019年9月20日至10月8日期間，餘利寶中的47萬餘元被陸續提取至張先生的交通銀行卡，並密集轉向多名第三方個人支付寶充值轉帳、信貸還款、各大平台消費等。

張先生說，這些資金的異常操作均發生在他被羈押服刑期間，當時手機一直被扣押，直到2022年委託表姐補辦手機卡後，他才發現支付寶已登錄不上。

經測試發現，通過原設備登錄支付寶帳號時，在手機已登錄支付寶帳號的狀態下，如需更換綁定他人手機號，輸入他人手機號碼接收的驗證碼即可完成換綁。

2026年8月31日，張先生向浙江瑞安市公安局莘塍派出所報案，稱自己微信、支付寶和銀行卡中50多萬元資金被盜。瑞安市公安局已於9月29日正式出具立案告知書，對其被盜竊一案進行立案偵查。

至於張先生的錢究竟是被誰動了？張先生稱，他報警後有一名自稱山西太谷民警的郭姓警官向另一名涉案人員的姐姐承認，微信中的1.9萬元是他轉走的，但餘利寶中的40多萬元他不知情，並表示願意賠償。

「我不管到底是誰操作，我的錢確實被轉走了。」張先生表示，希望早日查清資金到底被何人轉出，同時釐清扣押手機、個人財物保管環節是否存在管理漏洞，希望此事能早日查清。