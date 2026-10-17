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13歲北京女孩在韓出道獲封「小寶兒」 爆父母欠薪鋪星路

中國新聞組／北京18日電
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剛出道的南韓女團A2O LITE的北京女孩盛艾敬（藝名AIJING），近日被爆其...
剛出道的南韓女團A2O LITE的北京女孩盛艾敬（藝名AIJING），近日被爆其父母在中國拖欠工資。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

13歲北京女孩盛艾敬在韓國出道爆紅，卻因父母公司拖欠工資345萬元遭強制執行引發輿論撻伐，官媒與網民均要求先清償債務。

剛出道的南韓女團A2O LITE的北京女孩盛艾敬（藝名AIJING），近日被爆其父母在中國拖欠工資，且被法院強制執行約345萬元（人民幣，下同，約51萬美元），話題「拿打工人血汗錢給女兒鋪星路」17日衝上微博熱搜第一，大批網民質疑其父母「有錢培養出道，無錢償還債務」。盛艾敬的母親日前在微博公開道歉，承諾負責到底，並懇求外界切勿牽連女兒。多家官媒則發文評論，指「孩子與糾紛無關」的說法難以獲公眾認同。

據觀察者網報導，13歲的盛艾敬在南韓出道後一鳴驚人，出色的舞蹈實力被外界封為小BoA（寶兒）。不過在中國隨即傳出她的父母長期欠薪的消息。盛艾敬的父母盛嘉川、張靜在2010年創立「北京索菲思教育科技有限公司」，2024年起公司拖欠工資高達345萬元，遭法院強制執行清償。今年8月，兩人被法院列為被執行人。

媒體揭露後，在中國網路上引發一片撻伐聲，大批網民批評盛艾敬的父母「拿打工人血汗錢給女兒鋪星路」，質疑其父母「有錢培養出道，無錢償還債務」，相關話題衝上熱搜第一。

14日晚，一名自稱是盛艾敬媽媽的網民發帖道歉，承認經營狀況惡化導致嚴重債務糾紛，正逐一聯繫各方協商妥善處理，承諾「負責到底」，同時強調女兒與糾紛「沒有任何關係」，希望外界勿牽連。

多家官媒昨天也發文談及此事。上海廣播電視台旗下「看看新聞」指出，2024年盛艾敬斬獲賽事冠軍，其父母公司就已開始欠薪；2025年她赴美參加世界大賽，父母的分期還款已告違約，痛批：「本該按時發放的員工薪酬，變成了舞台燈光、海外培訓與專業課時費……345萬欠款一日不還清，舞台上這份星光，就永遠蒙着打工人血汗的陰影」，呼籲道歉不如先結清欠款。

另封面新聞也指出，如果家庭財務本身存在未清償的債務，「孩子與糾紛無關」這句話，在情感上就很難被公眾接受。

企查查App顯示，涉事的北京索菲思教育科技有限公司成立於2010年7月，法定代表人張靜，註冊資本200萬元，張靜、洗翠嬋分別持股97%、3%，盛艾敬父親盛嘉川任公司監事。值得注意的是，盛艾敬父母名下現關聯十餘家公司，涉足餐飲、教育、托育等領域，其中多家存在被執行人、限制高消費信息。

精華 FAQ

  • 因她在韓國以女團A2O LITE成員出道後走紅，同時被揭出父母公司拖欠員工工資約345萬元，還遭法院強制執行，網民質疑其家庭用欠薪資金鋪星路。

  • 報導指北京索菲思教育科技有限公司2010年成立，近年拖欠工資約345萬元，2024年起遭法院執行清償；今年8月，盛艾敬父母也被列為被執行人。

  • 盛艾敬母親已公開道歉並稱會負責到底，但多家官媒認為「孩子與糾紛無關」難以讓公眾接受，主張應先結清欠款，再談對女兒的保護與形象切割。

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