江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

AI摘要 文章摘要整理： 江西張男中得千萬彩票後迅速揮霍，又以虛構事由多次詐騙合夥人449.03萬元，二審維持15年徒刑與30萬元罰金。

中國張姓男子中得千萬元彩票大獎，稅後獲得892萬餘元（人民幣，下同，約133.3萬美元），不到一個月便將獎金花到只剩28.13元。此後，他以虛構經營事項、資金解凍等理由，騙取合夥人邱某449.03萬元，並供稱曾花718萬餘元打賞女主播及個人消費。江西南昌市中級人民法院近日駁回張男上訴，維持一審判決，判處他有期徒刑15年，並處罰金30萬元，責令退賠邱某449.03萬元。

大象新聞報導，根據中國裁判文書網公布的二審裁定書，張男與邱某約於2014年結識，2016年商定合夥開設公司，由邱某出資、張男負責實際經營，收益平均分配。後因公司經營不善，兩人又約定架設外匯交易平台。

法院查明，截至2019年8月25日，張男透過個人銀行帳戶，收到邱某用於合作經營的款項共1474.81萬元，期間已返還邱某454萬餘元。其餘1020萬餘元，部分用於公司經營支出，部分則被張男用於個人開銷。

2019年8月26日，張男購買彩票中獎，獲得稅後獎金892.29772萬元。同一天，他歸還邱某200萬元，其餘獎金用於個人消費。到了同年9月19日，彩票獎金帳戶餘額只剩28.13元。

獎金幾乎花光後，張男又以虛構經營事項等理由，向邱某騙取資金。2019年9月19日至2020年6月2日期間，他透過招商銀行、建設銀行和平安銀行等個人帳戶收取款項，並有部分返還。法院認定，這段期間張男騙取邱某的款項，扣除相關返還後，連同後續詐騙 所得，共計449.03萬元。

2020年6月3日至2021年6月16日，張男再以資金遭凍結、需要解凍為由，向邱某騙取200萬元。張男供稱，所謂資金凍結並非事實，他出具承諾書只是為了安撫邱某家人。相關款項被用於打賞女主播及個人消費。

據報導，張男在供述中表示，合夥公司的投資款由他支配。2019年中得彩票大獎後，他歸還邱某200萬元，其餘獎金則自行花用，另有部分稱用於業務。他也承認，曾向直播平台合計轉帳718萬3589元，用於直播打賞，且未告知邱某。

2024年11月4日，張男被抓獲歸案。一審法院認為，張男以非法占有為目的，透過虛構事實、隱瞞真相的方式，多次騙取他人財物共449.03萬元，金額特別巨大，已構成詐騙罪，因此判處有期徒刑15年、罰金30萬元，並責令退賠邱某449.03萬元。

張男不服一審判決，提出上訴。二審法院審理後認為，原審認定犯罪事實清楚，證據確實、充分，定罪準確、量刑適當，裁定駁回上訴，維持原判。

民眾在街邊的彩票銷售點購買彩票，示意圖。（取材自南方人物周刊）