甘肅幼兒園血鉛案一審 6被告全獲刑 負責人頂格處罰判無期

涉事的褐石培心幼兒園，位於甘肅省天水市麥積區。（取材自央視新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 甘肅天水褐石培心幼兒園血鉛案一審宣判，實際負責人李慧芳判無期、其餘5人分別獲刑；案件已造成大量幼兒血鉛異常，相關監管與檢測失職也同步被追責。

甘肅 省蘭州市中級人民法院10月16日下午，對天水市麥積區褐石培心幼兒園「血鉛案」進行一審公開宣判，六名被告人全部獲刑。幼兒園實際負責人李慧芳被依生產、銷售有毒、有害食品罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產50萬元人民幣；執行園長朱敬琳被判處有期徒刑15年；四名後廚工作人員則分別被判處6年至8年不等有期徒刑。法院指出，因本案未出現死亡案例，無期徒刑已是該罪名下的法定頂格處罰。

央視新聞報導，法院審理認定，李慧芳與朱敬琳身為管理人員，違反食品安全法規，授意並安排後廚人員在食品中摻入有毒、有害的非食品原料供幼兒及教職工食用，情節嚴重。這起震驚社會的案件起源於園方為讓糕點顏色鮮豔、拍照好看以招攬生源，竟自2024年5月起，從網路平台購買外包裝明確標註「不可食用」的彩繪顏料，稀釋後摻入麵粉製作玉米卷腸包、三色紅棗發糕等餐點，平均每月供應約六次。

檢測數據顯示，涉事黃色顏料的鉛含量高達209890.63mg/kg，留樣食品鉛含量亦高達1340mg/kg，遠超國家標準限量0.5mg/kg。整起事件造成該園251名幼兒中有247人血鉛異常，28名教職工血鉛異常。截至2025年7月20日，住院治療的235人中已有234人完成第一療程出院，血鉛檢測值較治療前平均下降40.21%。

這起黑心幼兒園毒害幼兒的案件宣判後，在網路上引發壓倒性的憤怒與討論。無數網友留言嚴厲譴責「為了拍照好看竟然拿不可食用的顏料給孩子吃，簡直喪心病狂」、「無期徒刑真是便宜他們了，給這麼多幼兒造成終身傷害，必須嚴懲不貸」，也有網友留言表示「希望後續對受害孩子的健康有長期追蹤保障，監管部門也該好好反省」。

除了刑事判決外，甘肅省紀委監委已針對監管失職與檢測數據造假等問題啟動追責。目前已有17人被立案審查調查，包含涉嫌違規修改檢驗數據的天水市第二人民醫院5人、檢測數據嚴重失真的省疾控中心7人，以及涉嫌受賄與監管流於形式的麥積區教育局和市場監管局5人；另有10名涉事地方政府及衛健委負責人被立案問責。