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曾揭甲醛白菜博主 再爆陽朔硫磺桂花 官方證實違規 啟動排查

中國新聞組╱北京17日電
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曾曝光「甲醛白菜」問題的博主「漁獵齊哥」，16日再揭露有陽朔商戶用硫磺燻製桂花。...
曾曝光「甲醛白菜」問題的博主「漁獵齊哥」，16日再揭露有陽朔商戶用硫磺燻製桂花。(取材自觀察者網)

AI摘要

文章摘要整理：

廣西陽朔部分商戶被揭以硫磺燻蒸桂花，官方證實屬實後已啟動追查流向與全鏈條排查，並提醒消費者留意來源與品質。

曾曝光「甲醛白菜」問題的博主「漁獵齊哥」，16日再揭露廣西桂林陽朔縣部分商戶涉嫌以硫磺燻製桂花。當地官方當天通報，經調查確認情況屬實，已對相關商戶依法採取措施，並緊急追溯問題桂花乾流向，同時對全縣桂花收購、加工及銷售環節展開全面排查。

觀察者網報導，陽朔縣食品藥品安全委員會辦公室表示，接獲網路消息後，立即聯合林業、農業農村、市場監管及公安部門前往現場核查。通報指出，目前正追查涉事桂花乾的流向，並對相關產業鏈啟動拉網式排查，強調對違法違規行為「零容忍」，發現一起、查處一起。

據曝光內容，部分加工點設在路邊及村落，作業人員燃燒硫磺，在密閉環境中燻蒸桂花。博主表示，已蒐集現場、原料及成品等證據，將向有關部門舉報，追查問題產品去向，並提醒消費者謹慎選購桂花製品。

問題桂花引發關注，也與價格差距有關。相關資料顯示，燻硫桂花每斤售價僅百餘元(人民幣，下同)，無硫桂花則可達600多元。硫磺燻蒸不僅可能讓桂花顏色更鮮亮，也可能增加含水量，使同等體積的重量近乎翻倍，進而提高按重量計價的收益。

然而，硫磺燃燒會產生二氧化硫，可能殘留在桂花中，食用後恐刺激呼吸道及腸胃，引起咳嗽、咽喉不適或消化道症狀。若使用工業硫磺，還可能帶入其他有害雜質，增加健康風險。

依食品添加劑相關國家標準，硫磺可使用的食品類別受到限制，桂花不在允許燻蒸的範圍內，違規使用可能涉及超範圍使用食品添加劑。值得注意的是，桂林市市場監管等部門此前已發布提醒告誡，明確禁止以硫磺燻蒸桂花，但此次仍有作坊遭到曝光。

消費者選購時，可留意桂花是否顏色過於鮮亮、氣味帶有刺鼻酸味，並對價格明顯偏低的產品提高警覺。不過，外觀、氣味及泡水變色都不能單獨作為判定依據，最可靠的方式仍是選擇來源清楚、標示完整的產品。

官方表示，後續將持續追查涉事桂花乾流向，並排查收購、加工及銷售各環節，防止問題產品流入市場。

曾曝光「甲醛白菜」問題的博主「漁獵齊哥」，16日再揭露有陽朔商戶用硫磺燻製桂花。...
曾曝光「甲醛白菜」問題的博主「漁獵齊哥」，16日再揭露有陽朔商戶用硫磺燻製桂花。(取材自觀察者網)

精華 FAQ

  • 內文指出，部分加工點疑似在密閉環境中以燃燒硫磺方式燻蒸桂花，屬於違規加工行為。官方接獲消息後已核查屬實，並對相關商戶依法採取措施。

  • 官方表示已聯合林業、農業農村、市場監管及公安部門現場核查，同時緊急追溯問題桂花乾流向，並對全縣收購、加工與銷售環節展開全面排查。

  • 硫磺燃燒可能殘留二氧化硫，刺激呼吸道與腸胃，若使用工業硫磺風險更高。選購時可留意是否過於鮮亮、帶刺鼻酸味，但最可靠仍是選擇來源清楚、標示完整的產品。

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