卸任三年還有事…政學跨界 經濟學者、華中師大原書記趙凌雲被查

知名經濟學家、華中師範大學黨委原書記趙凌雲涉嫌嚴重違紀違法。(取材自新黃河)

AI摘要 文章摘要整理： 經濟學者、華中師大原書記趙凌雲因涉嫌嚴重違紀違法被查，調查由教育部紀檢監察組與湖北省監委聯合進行，案件細節尚未公布。

中央紀委國家監委網站16日發布消息，知名經濟學家、華中師範大學黨委原書記趙凌雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部 紀檢監察組紀律審查和湖北省監委監察調查。現年64歲的趙凌雲卸任該校黨委書記職務已逾三年，目前官方尚未披露其具體涉案細節，相關調查結果仍待公布。

綜合報導，仕途橫跨政學兩界的趙凌雲履歷豐富，曾先後擔任湖北大學校長、華中師範大學校長及黨委書記等重要領導職務。此外，他亦曾深耕湖北省政研體系多年，歷任湖北省社會科學院院長、湖北省委副秘書長及省委政策研究室主任，直至2026年4月仍以湖北省社科聯主席身分主持公開會議，這也是目前能夠查到的趙凌雲2026年公開履職記錄之一。

這起高校與政界高官落馬的消息公布後，在網路上引發廣泛討論與留言關注。許多網友對此紛紛表達看法「仕途橫跨政學兩界，卸任三年多還是被查了，反腐真是沒有例外與期限」、「希望調查能盡快查個水落石出，還高校學術環境一個風清氣正」。

背景資料顯示，趙凌雲出生於1962年，擁有中南財經大學政治經濟學博士學歷及教授職銜，長期從事經濟學與經濟史研究。他於2018年7月接任華中師範大學校長，2019年11月轉任該校黨委書記，主導「雙一流」建設與學科布局調整，直至2023年1月卸任。

此次由駐教育部紀檢監察組與湖北省監委聯合開展審查調查，宣告這位曾活躍於湖北高等教育與政策研究領域的重磅人物正式落馬。目前尚不清楚其違紀違法問題發生於高校管理、政策研究還是其他任職階段，案件正處於初查審理階段。