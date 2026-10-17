博士女生龍鳳胎無法落戶 已婚老董稱被「盜精生育」堅不認

龍鳳胎目前快3歲。（取材自大風新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 南京一名女子與已婚董事長生下一對龍鳳胎，法院兩審確認親子關係，但男方拒絕配合落戶並否認父責，致孩子至今無戶口。

江蘇南京43歲女子袁圓（化名）與已婚董事長張博（化名）相戀後生下一對龍鳳胎，法院兩審均認定親子 關係，但男方始終拒絕配合落戶，導致兩個孩子快3歲仍無戶口，無法進幼兒園。男方堅稱袁圓是「盜精生育」，自己不知情、不應承擔父親責任。

據華商報大風新聞報導，袁圓表示，她長期在南京從事金融工作，後來跳槽到上海上班，2021年認識老鄉張博，張博沒告訴自己他已婚，她則告訴對方自己離婚，後來從員工處知道張博已婚時很吃驚，提出分手但遭張博拒絕。2023年5月初，她發現懷孕，「他獲知情況後表示不要小孩，遭我拒絕，我倆由此產生分歧並多次爭吵。」此時，她通過努力拿到了某大學的博士學位。

袁女與她生下的龍鳳胎。（取材自大風新聞）

2024年1月，她生下一對姊弟龍鳳胎，出生證上載明孩子父親是張博，但張博不承認兩個小孩與他有親子關係，也不履行撫養義務，於是她於2024年委託蘇州一家公司做DNA鑑定，結果支持張博是兩孩子的生物學父親。

袁圓說，兩小孩的親子關係確定後，她想讓他倆隨她落戶南京，但當地派出所稱需要孩子父親到現場作情況說明。「我多次聯繫張博，希望他配合孩子落戶，但他一直不接電話，微信 也被他拉黑，發短信也不回。」

袁圓說，她將張博告上法院，法院一審判決他和該龍鳳胎有親子關係。男方不服上訴，二審中，張博申請親子鑑定，但又拒繳費用；並辯稱，袁圓並非自然懷孕，而是通過試管嬰兒或盜用精子等違法方式受孕，並提交了一份「助孕協議」佐證，主張自己不知情、不應承擔父親責任。

法院認為，該「助孕協議」未能證明已實際實施相關助孕行為，不足以否定親子關係；同時雙方聊天紀錄曾討論子女性別、取名，且張博曾要求女方出具保密保證書，表明其對生育持默許態度。在男方無相反證據且拒絕配合鑑定情況下，二審推定親子關係成立，終審維持原判。

但張博仍拒絕配合落戶，袁圓說，眼看兩個孩子快3歲了，如今面臨上幼兒園、辦不了醫保等現實問題，她希望張博能配合上戶，「如果他不同意兩孩子落戶南京，那麼隨他落戶我也同意並全力配合。」

張博則回應稱「有很多人可以證明，當初我第一次見到她時就給她說過自己不是單身，交往過程中我多次想跟她結束這種關係，她不同意。」並稱「這兩個小孩究竟與我有沒有關係，現在還沒有搞清楚，我沒有辦法表態。」

此事經媒體報導，網友將兩人都罵上了熱搜：「當小三還這麼理直氣壯、這麼高調，還是博士」、「知道人家已婚還要生」、「兩個都想分，兩個都不同意，好好笑」、「小三想上位的故事」。