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四川9歲男童「全身傷疤」疑遭虐？ 警調查真相：無惡意虐待

中國新聞組／北京16日電
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孩子手部留下的疤痕。（影片截圖）
孩子手部留下的疤痕。（影片截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

四川南充9歲男童傷痕影片引發虐童疑雲，警方查證後認定胸部與雙手傷勢為意外所致，僅臉頰傷痕與父親管教有關，並已對其進行批評教育。

四川省南充市儀隴縣一名9歲男童身上多處傷疤的影片近日在網路流傳，引發虐童疑雲。當地警方調查後表示，男童胸部及雙手傷勢均為意外造成，排除受到家人或監護人虐待；不過，男童臉頰傷痕確實是父親管教時造成，警方已對其教育方式進行批評教育，當地相關部門也將持續追蹤男童身心狀況。

紅星新聞報導，網路近日流傳一段影片，畫面中的男童臉頰有傷痕，胸口及雙手也留有疑似燙傷的疤痕。影片發布者文先生表示，男童是住在附近的鄰居，自己看到孩子身上的傷痕後，於10月14日拍攝影片並上傳，希望能幫助孩子，未料引起廣泛關注，後來已將影片刪除。

10月15日，記者前往儀隴縣三河鎮採訪，男童父親吳先生說明，孩子胸口的燙傷發生於2022年，當時奶奶在家燙鴨毛，男童與姊姊打鬧時撞上奶奶，導致開水灑在胸部，當晚便送醫治療。

至於雙手的傷疤，吳先生表示，男童去年冬天長了凍瘡，他依照當地以熱水燙治凍瘡的土方法，讓孩子將雙手放入熱水中，未料造成燙傷。當時發現孩子手部紅腫喊痛後，他立即以涼水沖洗，之後也曾向村幹部謝鑫詢問燙傷膏，並依建議送醫。

謝鑫同時是當地鄉村醫生，證實去年冬天曾接獲吳先生求助，得知男童燙傷後，便要求他盡快送醫。吳先生則說，孩子出院後因飲食未忌口及反覆抓撓傷處，留下疤痕。

對於男童臉頰的傷痕，吳先生承認是自己造成。他表示，10月11日因兒子拿了家裡的錢卻不承認，便用手機充電線打孩子手心，過程中充電線反彈，導致男童臉頰受傷。吳先生說，兒子過去也曾拿過鄰居的零錢，當時他曾主動帶孩子登門還錢並道歉，希望孩子從小養成良好習慣。

男童名叫浩浩（化名），今年9歲，就讀當地小學二年級。父親吳先生32歲，妻子數年前因病去世，家中經濟主要由他支撐。吳先生先前在蘇州工作，今年8月底因腰部手術返鄉。由於浩浩身體狀況特殊，曾接受三次手術，也對部分食物過敏，家人向學校申請讓他每天中午返家用餐。

當地鄰居、村幹部及學校老師受訪時均表示，平時未發現浩浩遭家人虐待。校長趙和平說，吳先生平時關心孩子的學習與在校表現，學校也考量家庭情況，免除浩浩及姊姊的相關費用並提供協助。班主任劉靜則表示，曾注意到浩浩臉上的傷痕，當時孩子告訴她是被父親打的。

儀隴縣公安局表示，接獲通報後已展開調查，並調閱男童就醫紀錄，走訪鄰居、學校老師及相關知情人士。警方認為，網傳男童雙手遭父親故意以開水燙傷的說法並不屬實，調查結果排除男童受到家庭成員或監護人虐待，但已針對吳先生管教孩子的方式進行批評教育，提醒他注意方法。

一樓為吳先生一家住處，與另外兩戶合租。（取材自封面新聞）
一樓為吳先生一家住處，與另外兩戶合租。（取材自封面新聞）

精華 FAQ

  • 因網路流傳男童臉頰、胸口與雙手都有明顯傷疤，外界懷疑他遭到虐待。拍攝者稱是出於關心孩子而上傳，沒想到迅速引起廣泛討論。

  • 警方調閱就醫紀錄並訪查鄰居、老師與知情人士後，認定胸部燙傷與雙手疤痕都屬意外，排除家人或監護人惡意虐待的可能。

  • 父親承認因孩子拿家裡的錢不認帳，用手機充電線打手心時反彈傷到臉頰。警方已對其管教方式批評教育，相關部門也會持續追蹤男童身心狀況。

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