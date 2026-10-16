「流浪大師」沈巍將退休 病休拿餉已超30年 否認是精神病吃空餉

沈巍被稱流浪大師。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 上海網紅「流浪大師」沈巍將於2027年1月退休，他自1993年起病休領薪逾30年，對精神病標籤與是否吃空餉爭議仍難釋懷。

還記得那個走紅網路的上海流浪漢「流浪大師」沈巍嗎？近日，沈巍又因主動找上媒體談他退休 一事又上了熱搜。據報導，沈巍1986年進入上海徐匯區審計局工作，因愛撿垃圾被領導以「你不正常」為由，要他自1993年起不用再來上班，此後超30年，他一直「吃空餉」，每月領約兩千元（人民幣，下同）工資，後來還因在街頭拾荒成了百萬粉絲網紅。他將在明年1月自審計局退休，但對自己被貼上精神病標籤仍無法釋懷。

據華商報大風新聞報導，沈巍出生於1967年，祖籍江蘇，從小在上海長大，因外婆很節儉，他也養成了撿紙盒等習慣。1986年進入徐匯區審計局工作，因覺得損壞的檯燈、廢棄報紙等丟了可惜，每天都會把單位樓裡的垃圾桶翻撿一遍，單位一名領導和辦公室主任找到他說，「我們覺得你有點不正常，就不要來上班了。」當時他還哭了。

拾荒的日子，沈巍被稱流浪大師。（視頻截圖）

沈巍回家後和外婆一起生活，1995年，他的父母將他騙去了精神病院治療3個月。離開精神病院後，他躲去了江蘇無錫。1995年起在上海市開始拾荒。2010年，有民警將他送去浦東新區一精神衛生中心，經鑑定，「結論是我沒精神病」。

沈巍說，他後來還會撿一些別人丟掉但還可以吃的食物，「不是因為我買不起，而是我想嘗試，我的理念是，倡導不浪費。你們這麼浪費，我就吃垃圾裡面的食物，穿垃圾裡的衣服，能堅持多少年。」

2019年，有人注意到了沈巍。蓬頭垢面、衣衫襤褸的拾荒者，談吐儒雅，言語間引經據典，於是將視頻發到短視頻平台爆紅，人們將他稱作「流浪大師」。同年3月20日，上海市徐匯區新聞辦稱，沈巍1993年起因病休假，該局按照國家規定及時、足額給其發放工資薪酬。

沈巍走紅網絡後，在短視頻平台開啟了直播，截至2026年10月14日，已有108.5萬粉絲。他說，如今自己每月大概能領到兩千多元工資，2027年1月18日將從審計局退休。30多年來，他一直疑惑，「讓我病休超30年，卻從未對我做精神病相應的鑑定；即便認定精神病，為何這麼多年沒有核實我是否恢復？」2026年五六月份，他主動聯繫了徐匯區審計局，對方稱認定他精神病的依據是，1995年他父母送他去了精神病院，沒核實是因為他們換了領導。

關於一些人認為沈巍「吃空餉」，他表示，他不認為自己吃空餉，而是審計局單方面認為他病了，給他一直發工資，後來也沒有找他核實是否恢復。

10月中旬，徐匯區審計局工作人員表示，1993年，沈巍病休，是由其家屬辦理的相關手續，「他本人說的不一定是事實。」「精神疾病相關鑑定我們也沒有相應權限，沒辦法幫他做鑑定。」