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多巴胺儲備透支了…紅果短劇遭批「降智」 會愈看愈傻

中國新聞組／北京15日電
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紅果短劇類型選擇多元。（取材自App Store、小紅書）
紅果短劇類型選擇多元。（取材自App Store、小紅書）

AI摘要

文章摘要整理：

紅果短劇因高刺激內容引發「降智」爭議，醫師稱是多巴胺透支造成的短暫專注力下降；同時，騰訊微信短劇以免費加廣告模式進場競爭。

近日，話題「紅果短劇降智」衝上熱搜。不少網友發帖稱，刷完平台高密度反轉的爽感短劇，感覺腦子變遲鈍，甚至一刷就停不下來。多位網友曬出近期手機屏幕使用時長，顯示其紅果短劇的日均使用時長超10小時。對此，醫師表示，並非真的智商下降，而是多巴胺儲備透支，導致專注與理解能力暫時變差，產生「變笨」的感受。另外，騰訊低調上線綠泡泡短劇，主打「免費好劇，一點就看」，挑戰紅果短劇1.68億的日活用戶。

綜合中國藍新聞、大河報、京報網報導，浙江中醫藥大學附屬第二醫院臨床心理科副主任鄒瑩表示，短劇密集的反轉鉤子持續刺激多巴胺，讓大腦被動興奮、超負荷運轉。長期高頻消耗這類神經遞質後，再處理日常事務就容易疲憊，並非真的智商下降，而是多巴胺儲備透支，導致專注與理解能力暫時變差，產生「變笨」 的感受。

第三方數據顯示，2026年8月，紅果短劇用戶日均使用時間約125分鐘，抖音約112至120分鐘。網友對短劇影響看法不一，有人認為套路化劇情會削弱專注力與耐心，也有人認為看短劇是個人消遣，部分AI短劇製作水準已有提升。

另外，騰訊推出的綠泡泡短劇嵌入微信，不另設獨立App，採免費加廣告模式，並透過「朋友在看」及個人化推薦吸引用戶。觀看時還可縮小播放窗口，不必退出劇集就能回覆微信訊息。

QuestMobile數據顯示，截至2026年7月，紅果短劇日活用戶達1.68億；微信生態內短劇小程序月活用戶則達4.27億。分析人士指出，微信可憑社交關係鏈及既有流量降低用戶觀看門檻，但紅果已累積大量劇集、用戶習慣與創作者資源，短期內不易被超越。

隨著AI短劇增加，內容同質化可能加劇。分析人士認為，綠泡泡若要長期留住用戶，不能只靠免費與流量，仍須提升內容品質、打造具辨識度的作品。

精華 FAQ

  • 主要因其劇情反轉密集、節奏極快，持續刺激觀看者的大腦獎賞機制，讓人產生停不下來的爽感；看久後在處理日常資訊時，容易覺得疲憊、遲鈍。

  • 醫師表示，這不是智商真的下降，而是多巴胺長時間被高頻刺激後出現透支，讓大腦被動興奮、超負荷運轉，進而暫時影響專注與理解能力。

  • 騰訊把短劇嵌入微信生態，不用另外下載 App，採免費加廣告模式，並利用「朋友在看」與個人化推薦導流；但分析認為，若要長期留住用戶，仍須提升內容品質。

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