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DeepSeek又崩 年內第18次出包 網嘲：改名DeepSleep吧

中國新聞組／北京15日電
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用戶一早和DeepSeek對話，得不到回應。（取材自微博）
用戶一早和DeepSeek對話，得不到回應。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

DeepSeek 10月15日再度大規模故障，影響網頁、App與API服務，引發大量用戶抱怨與熱搜關注，官方稱正排查原因，外界則將矛頭指向算力不足與流量暴增。

DeepSeek又崩了。北京時間10月15日早上8點後，DeepSeek網頁和App顯示「服務器暫時不可用」。DeepSeek官方信息顯示對話服務部分中斷、DeepSeekV4.1 FlashAPI服務部分中斷，網頁/API性能下降，官方表示正在排查問題、定位原因。引發全網關注，隨即衝上熱搜第一，大批網友哀號：「我的報告還沒寫啊」、「我的工作咋辦啊」。這已是DeepSeek年內至少第18次大面積異常，不少用戶嘲諷DeepSeek快成了「DeepSleep」。

據齊魯晚報報導，15日上午，「deepseek崩了」衝上微博熱搜，相關話題討論題超1.5億。網頁端與App均彈出「服務器暫時不可用」提示，大量用戶無法發起新對話或加載歷史內容。DeepSeek V4.1 Flash API服務同步部分中斷，接口調用失敗，波及大量接入該模型的開發者與企業客戶。

多名習慣使用Deepseek的網友非常著急，希望Deepseek能夠趕快恢復正常：「怎麼又崩了」、「那我怎麼辦啊，我的工作怎麼辦」、「我很急急急急急」、「快回來！！撐住啊！我開題報告還沒寫完啊」、「我最好的夥伴，你醒醒啊！」、「日常依賴AI突然罷工太崩潰」，不少網友改用豆包應急，也有人留言：「自己幹吧，靠天靠地靠AI都不如靠自己」、「瘋狂星期四」。

據新浪科技、快科技報導，公開資料顯示，這已是DeepSeek年內至少第18次大面積異常，，平均每月一到兩次，其中3月底曾創下近12小時的最長中斷紀錄，5月連續多天崩潰。頻繁報錯導致學生論文中斷、程序員代碼丟失，被用戶戲稱為「DeepSleep」。

據報導，核心癥結仍在於算力供需嚴重失衡。其平台日活用戶從1.2億激增至2億，漲幅達66.7%，但同期算力儲備僅增長8.3%，巨大的供需失衡直接擊穿承載上限。MoE（混合專家）架構對算力調度要求極嚴，流量突增時易引發專家模塊擁堵，且缺乏完善的彈性降級機制。但確切原因，截至15日下午1點多，DeepSeek官方仍未說明。

精華 FAQ

  • 15日早上8點後，DeepSeek網頁與App先後顯示「服務器暫時不可用」，用戶無法新建對話或讀取歷史內容；同時，V4.1 Flash API也出現部分中斷，影響開發者與企業客戶。

  • 因為DeepSeek已成不少人日常工作的工具，學生會拿它寫報告，程序員與企業也依賴API串接服務；一旦故障，作業、程式與業務都可能被迫停擺，所以反應特別大。

  • 報導指出，核心問題在算力供需失衡：日活用戶從1.2億增至2億，但算力儲備只增長8.3%，再加上MoE架構在流量暴增時容易擁堵，且缺乏完善彈性降級機制。

App 微博 DeepSeek

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