貴州1歲童誤食毒雞蛋腦萎縮 鄰居自首…甩鍋黃鼠狼？

顏先生1歲的兒子吃了毒雞蛋，被送醫搶救。(取材自西安晚報／受訪者供圖)

AI摘要 文章摘要整理： 貴州1歲男童誤食遭注入鼠藥的雞蛋後急性中毒，經20天搶救保命卻留下腦萎縮等後遺症，警方已鎖定投毒鄰居並持續偵辦。

中國貴州一名1歲男童吃下家人撿回的雞蛋 後，突然全身抽搐、失去意識，送醫檢查竟發現體內含有劇毒鼠藥成分。男童在加護病房搶救20天，雖保住性命，卻留下腦出血、腦萎縮等嚴重後遺症。警方發現蛋殼上有細小針孔，追查後一名50多歲鄰居投案自首，聲稱投毒只是為了毒死黃鼠狼。

綜合封面新聞、紅星新聞等報導，男童家住貴陽市花溪區馬鈴布依族苗族鄉。父親顏先生表示，今年8月14日下午6時許，家人餵兒子喝奶粉、吃雞蛋，未料隔天凌晨1時許，孩子突然劇烈抽搐、身體僵硬，甚至失去意識。

家人緊急將孩子送往花溪區人民醫院，因病情危急，再轉送貴陽市婦幼保健院。醫師排除癲癇可能後，建議進行毒性篩查，結果在男童血液中檢出劇毒鼠藥成分「氟乙酸」，確診中毒。

男童同時出現高乳酸血症、中樞性呼吸衰竭等8項重症，必須依靠呼吸機及藥物維持生命，並接受血液淨化治療。住院期間，醫院3度發出病危通知書，經過20天搶救才終於脫離險境。

然而，孩子雖已出院，卻留下腦出血、腦萎縮及腦水腫等嚴重損傷。顏先生10月14日表示，兒子後續康復情況仍不明朗，他尤其擔心孩子的智力發展受到影響。

警方調查發現，男童食用的雞蛋蛋殼上有細小針孔，殘留物也檢出鼠藥成分，研判有人利用注射器將毒藥注入雞蛋。

警方到場調查的隔天，顏家50多歲的鄰居胡某主動投案，供稱自己將毒雞蛋放在顏家飼養的母雞附近，原本是為了毒殺偷吃雞蛋的黃鼠狼，沒想到顏家誤以為是自家母雞產下的蛋，撿回烹煮後餵給孩子。

不過，顏先生表示，自己與胡某並無仇怨，當地也從未見過黃鼠狼，因此對投毒動機存疑。當地村支書則指出，顏家住處靠近山區，經常有黃鼠狼、野狗偷吃雞及雞蛋。

顏先生透露，胡某在案件調查期間一度獲准取保候審，經他提出異議後，胡某遭刑事拘留，目前已由檢察機關批准逮捕，案件仍在調查中。

此外，男童治療費用已接近7萬元人民幣。顏先生每月收入僅3000多元，妻子原本靠做手工活補貼家用，醫療費用主要仰賴政府協助。胡某則因妻子罹癌、經濟困難，同樣無力負擔賠償。

當地鄉政府表示，案件仍在調查，將盡力為男童一家提供協助。