湖南男拿刀切斷陰莖 醫師花6小時接回 恢復那方面功能

醫師為該名患者進行6小時顯微手術，將他的陰莖成功再植，並恢復勃起功能，（取材自晨視頻）

AI摘要 文章摘要整理： 湖南郴州一名有10餘年抑鬱症病史的男子自行切斷陰莖，醫院經6小時顯微手術成功再植，術後已恢復排尿與生理性勃起功能，事件也引發網路對精神治療與醫療倫理的討論。

湖南郴州一名36歲男子因抑鬱症用水果刀自行切斷生殖器，醫師為他奮戰6小時顯微手術，將他的陰莖 成功再植，並恢復勃起功能，是郴州首例「陰莖完全離斷再植」完全成活的案例。據了解，近60年來全球公開也僅200餘例。此病例被媒體報導後，隨即上了熱搜，網友直呼男子自切生殖器「是狠人啊」，並為醫師究竟是否應該幫這名男子把「命根子」接回去吵翻，有網友憂心：「不想要，非讓他要，那不是更抑鬱了？」。

據大眾衛生報近日披露，郴州市第一人民醫院近日接診一例病例。36歲、有著10餘年抑鬱症病史的男子，因間斷停藥、情緒失控，獨自在臥室內揮刀自傷，用水果刀將自己整個陰莖完全切斷。患者被送抵醫院時，整個陰莖完全離斷，包皮完全套脫，失血過多已近乎休克，傷情極為嚴重。

該院醫師敲定「陰莖再植+包皮回植」的手術方案，歷經6個多小時，成功為患者完成再植。經過20多天的全方位治療，患者已能拔除尿管、自行站立解小便，夜間生理性勃起功能也基本恢復，達到出院指標。

據報導，該手術屬於全球罕見的顯微外科高難度操作，醫師需要在顯微鏡下精細吻合纖細的血管與神經。近60年來全球公開報導僅200餘例，這是郴州市首例完全成活的案例。

此案例經媒體披露後，隨即上了熱搜，閱讀量近千萬。網友們多認為，除了幫這名患者把陰莖接回去，關鍵還在他的抑鬱症，手術成功只是救治的一半，抑鬱症患者仍需持續精神干預與人文關懷，也暴露出精神疾病規範治療的重要性，否則難保他不會再次自行切斷生殖器。

網友留言評論：「丁丁歷險記」、「狠人啊」、「難道撿到了『辟邪劍譜』？」、「這種也是可憐之人」、「情緒不受控制，什麼事情都幹得出來，下手夠狠，不疼嗎？」、「他下次還敢切」、「用的是快樂牌刀片？」、「不想要，非讓他要，那不是更抑鬱了？」