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深夜河邊洗戲服 59歲越劇女星落水亡 警方：非他殺

記者陳穎／北京15日電
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錢水明驚傳落水死亡。(取材自微博)
錢水明驚傳落水死亡。(取材自微博)

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文章摘要整理：

越劇演員錢水明在巡演期間深夜河邊洗戲服時不幸落水身亡，警方調查後認定為意外，排除他殺；她長年耕耘民間舞台，離世消息令戲曲圈震驚。

中國越劇演員錢水明傳出噩耗，近日巡演期間發生意外，59歲的她不幸離世，消息震撼中國戲曲圈。據了解，錢水明結束當天演出後，深夜前往當地河邊清洗戲服，之後發生落水意外，直到10月12日清晨才被村民發現。

綜合媒體報導，多名湖州當地越劇從業者證實錢水明已離世，警方經過現場勘查及調查後，認定她為意外落水身亡，排除他殺可能。錢水明所屬越劇團負責人方女士得知噩耗後相當悲痛，表示錢水明長年投入傳統戲曲，個性隨和、待人親切，是團內備受敬重的資深演員，如今竟在巡演途中發生意外，讓團員至今難以接受。

家屬及劇團13日返回錢水明位於浙江湖州南潯的故鄉，為她舉辦告別儀式，許多戲曲圈好友及長年支持她的戲迷也前往送別，陪伴這位奉獻大半人生給越劇舞台的演員走完最後一程。

錢水明16歲便踏上越劇舞台，數十年來專攻花旦，尤其擅長「金派」及「王派」唱腔。她不僅扮相秀美，唱腔也相當婉轉，憑藉紮實功底累積不少戲迷支持，在地方戲曲圈享有一定聲望。

與活躍於大型舞台的明星演員不同，錢水明長年跟隨民營越劇團巡演，經常深入各地演出，走遍鄉鎮舞台。她把大半輩子的時間投入傳統戲曲，即使演出環境並不總是理想，仍持續在民間舞台演出，也因此在團員與戲迷之間留下親切厚道的好口碑。

精華 FAQ

  • 據報導，她在結束當天演出後，深夜前往當地河邊清洗戲服，之後不慎落水，直到10月12日清晨才被村民發現，最終不幸身亡。

  • 警方經過現場勘查與調查後，認定錢水明是意外落水身亡，並排除他殺可能。當地多名越劇從業者也證實了她的死訊。

  • 錢水明16歲便登上越劇舞台，數十年專攻花旦，擅長金派與王派唱腔。她長年隨民營劇團巡演，為人親切，深受團員與戲迷敬重。

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