官場「不倒翁」黃奇帆為何被查？傳與洗錢女律師有私生子

彭靜。(取材自微信)

AI摘要 文章摘要整理： 外界爆料稱前重慶市長黃奇帆被查，疑與律師彭靜失聯及私生子傳聞有關；彭靜則被指涉USDT巨額洗錢，並牽連重慶多名官員。

近日有爆料稱，被封為中國政壇不倒翁的前重慶市長黃奇帆被查，與全國政協委員、重慶靜昇律師事務所創始合夥人彭靜失聯有關，並稱黃奇帆與彭靜有一私生子。58歲的彭靜被稱重慶「紅頂女律師」，涉嫌利用穩定幣USDT進行巨額洗錢 ，涉案金額高達3080萬USDT（約合2.1億元人民幣），並傳涉及三位高官接連落馬。

黃奇帆10日在中山市華邑酒店出席房地產開盤活動並發表演講後，在深圳機場被帶走。社交媒體盛傳，黃奇帆從商的兒子黃然非也涉案被帶走調查。黃然非約46歲，在香港 、深圳、上海商界非常活躍，還是深圳寶安區政協常委。

已經退休10年的前重慶市長黃奇帆落馬，仍然受到海內外強烈關注。黃奇帆曾與引發政治風暴的前重慶書記薄熙來拍檔，自稱「如魚得水」，另一搭檔的前重慶書記孫政才也鋃鐺入獄。另外，黃奇帆卸任後仍十分活躍，全國到處演講，成為網紅經濟學家。不過，這個「政壇不倒翁」還是倒了。

隨著黃奇帆被查，重慶在直轄後已有兩名市長落馬，包括今年3月任上被查的胡衡華。其後在4月17日，重慶市委常委羅藺亦被查。

財新網今年4月報導，全國政協委員、重慶靜昇律師事務所創始合夥人彭靜失聯，可能是這輪反腐風暴的關鍵「交織點」。她的律所被懷疑通過律師費等名義，參與資金轉移或洗錢。彭靜是連續三屆的全國政協委員，據指出身重慶政界世家，為「官二代」 且隨母姓。

據21財經報導，彭靜頭遊走於重慶政商頂層，牽頭搭建跨境服務聯盟，深度介入陸海新通道等重大項目，是圈內人默認的「權力掮客」。她失聯後，更曝出涉2.1億元USDT洗錢的驚天傳聞。

今年4月8日，往常喜歡在朋友圈分享工作動態的彭靜突然停止更新。11天後，傳出彭靜被帶走後失聯。據多位知情人士透露，彭靜與胡衡華、羅藺等人交往甚密，她的律所深度參與西部陸海新通道、大型國企改制及外資落地等重大戰略項目，在這些千億級項目的背後，彭靜充當了串聯這張腐敗網的關鍵掮客。

據鈦媒體報導，彭靜案最核心的爆點在於涉嫌利用穩定幣USDT進行巨額洗錢，涉案金額高達3080萬USDT。網傳她與黃奇帆關係密切，兩人還有一名私生子，但未獲證實。

前重慶市長黃奇帆。(路透資料照)