錢志敏吸金案／英查扣價值345億元比特幣 天津法院公告追繳

右一戴口罩者為錢志敏。(取材自中國新聞周刊)

AI摘要 文章摘要整理： 天津藍天格銳非法吸金案出現突破，中國法院受理追繳錢志敏在英被查扣巨額比特幣資產，英國法院亦認定受害人權益應適用中國法律。

涉案金額超過400億元人民幣的天津「藍天格銳」非法吸金案迎來重大進展。天津市第二中級人民法院13日發布公告，宣布立案受理檢方沒收犯罪嫌疑人錢志敏違法所得的申請。據指出，錢志敏涉嫌集資詐騙罪且逃匿境外，其在英國被查扣的6.18萬餘枚比特幣 （現值約345億元人民幣）等資產屬違法所得及孳息，依法應予以追繳、返還受損投資人或沒收。

紅星新聞報導，英國高等法院同時於12日作出關鍵判決，認定中國受害群體就比特幣提出的財產權益主張歸屬中國法律管轄，而非英國法律。法官認為投資者基本為中國人，集資與資金轉換為比特幣等行為皆發生在中國。此外，英國法院計畫於1月中旬進行新一輪庭審，未提交追償申請的受害人可於10月14日前透過律所提交補充申請。

這起跨國巨案起源於2014年，綽號「花花」的錢志敏在天津成立藍天格銳，打著「比特幣挖礦」與「智能養老」等旗號，以一至三倍的高額回報為誘餌非法吸收資金。至2017年7月爆雷前，共吸攬資金403.78億餘元，導致10.2萬餘名投資人受損高達199.77億元。2017年7月錢志敏持假護照逃往國外，2018年國際刑警組織對其發布紅色通報，2025年11月，她在英國被判處11年8個月監禁。

錢志敏逃亡英國後雇用華人女子溫儉協助洗錢，2018年9月因試圖直接以比特幣購買價值2350萬英鎊（約2億元人民幣）的超級豪宅，觸發英國嚴格的防洗錢審查而驚動警方。英國警方隨後查扣其6.18萬餘枚比特幣、7.27萬餘枚比特幣現金、360.59萬餘枚瑞波幣及現金等資產，一舉成為英國司法史上規模最大的比特幣洗錢案。

隨著中英兩地司法程序相繼取得突破，受害人多年來的跨境追債困境出現曙光，受害群體目前已委託中英兩地律師團隊，持續透過法律途徑爭取被凍結資產全數歸還受害者。