錢志敏吸金案／英查扣價值345億元比特幣 天津法院公告追繳
天津藍天格銳非法吸金案出現突破，中國法院受理追繳錢志敏在英被查扣巨額比特幣資產，英國法院亦認定受害人權益應適用中國法律。
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天津藍天格銳非法吸金案出現突破，中國法院受理追繳錢志敏在英被查扣巨額比特幣資產，英國法院亦認定受害人權益應適用中國法律。
涉案金額超過400億元人民幣的天津「藍天格銳」非法吸金案迎來重大進展。天津市第二中級人民法院13日發布公告，宣布立案受理檢方沒收犯罪嫌疑人錢志敏違法所得的申請。據指出，錢志敏涉嫌集資詐騙罪且逃匿境外，其在英國被查扣的6.18萬餘枚比特幣（現值約345億元人民幣）等資產屬違法所得及孳息，依法應予以追繳、返還受損投資人或沒收。
紅星新聞報導，英國高等法院同時於12日作出關鍵判決，認定中國受害群體就比特幣提出的財產權益主張歸屬中國法律管轄，而非英國法律。法官認為投資者基本為中國人，集資與資金轉換為比特幣等行為皆發生在中國。此外，英國法院計畫於1月中旬進行新一輪庭審，未提交追償申請的受害人可於10月14日前透過律所提交補充申請。
這起跨國巨案起源於2014年，綽號「花花」的錢志敏在天津成立藍天格銳，打著「比特幣挖礦」與「智能養老」等旗號，以一至三倍的高額回報為誘餌非法吸收資金。至2017年7月爆雷前，共吸攬資金403.78億餘元，導致10.2萬餘名投資人受損高達199.77億元。2017年7月錢志敏持假護照逃往國外，2018年國際刑警組織對其發布紅色通報，2025年11月，她在英國被判處11年8個月監禁。
錢志敏逃亡英國後雇用華人女子溫儉協助洗錢，2018年9月因試圖直接以比特幣購買價值2350萬英鎊（約2億元人民幣）的超級豪宅，觸發英國嚴格的防洗錢審查而驚動警方。英國警方隨後查扣其6.18萬餘枚比特幣、7.27萬餘枚比特幣現金、360.59萬餘枚瑞波幣及現金等資產，一舉成為英國司法史上規模最大的比特幣洗錢案。
隨著中英兩地司法程序相繼取得突破，受害人多年來的跨境追債困境出現曙光，受害群體目前已委託中英兩地律師團隊，持續透過法律途徑爭取被凍結資產全數歸還受害者。
天津市第二中級人民法院已立案受理檢方提出的沒收申請，內容關乎錢志敏涉嫌集資詐騙所得的違法資產，包含其在英國被查扣的比特幣及其他財物。 英國高等法院認定，中國受害群體就比特幣提出的財產權益主張，應由中國法律管轄而非英國法律，理由是投資者多為中國人，集資與資金轉換也都發生在中國。 藍天格銳以高報酬吸金，至爆雷前共吸攬403.78億餘元，造成10.2萬餘名投資人損失199.77億元。錢志敏逃亡英國後遭查扣大量加密資產，成為跨國追償焦點。
精華 FAQ
天津市第二中級人民法院已立案受理檢方提出的沒收申請，內容關乎錢志敏涉嫌集資詐騙所得的違法資產，包含其在英國被查扣的比特幣及其他財物。
英國高等法院認定，中國受害群體就比特幣提出的財產權益主張，應由中國法律管轄而非英國法律，理由是投資者多為中國人，集資與資金轉換也都發生在中國。
藍天格銳以高報酬吸金，至爆雷前共吸攬403.78億餘元，造成10.2萬餘名投資人損失199.77億元。錢志敏逃亡英國後遭查扣大量加密資產，成為跨國追償焦點。
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