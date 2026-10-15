我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

盜賣南博「江南春」 徐湖平傳獄中亡 網：他不死有人睡不著

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南京博物院。（取材自維基百科）
南京博物院。（取材自維基百科）

AI摘要

文章摘要整理：

涉南博「江南春」盜賣案的前院長徐湖平傳出在南京監獄醫院病逝，官方尚未證實，網民則聚焦其死亡與國寶流失案背後的利益鏈。

因涉及南京博物院（南博）「江南春」等國寶被盜賣，被依「受賄罪」判刑三年的南博前院長徐湖平，被媒體爆料稱已於10月12日病逝於南京一家監獄醫院，終年81歲。南博回應稱「尚未掌握該消息」；不過消息隨即在網上炸鍋，大批網民紛紛猜測徐湖平的死因「不單純」，尤其盜賣案涉及29人且有一條盜賣國寶利益鏈，質疑：「他不死有人睡不著！」、「這下死無對證了」。

徐湖平去年被揭「賤賣」「江南春」等文物，上月因受賄罪被判囚三年，並處罰金20萬元（人民幣，下同），此前已被給予開除黨籍處分、取消相關待遇。

「亞洲周刊」微信公號「亞周在線」昨報導，稱徐湖平12日下午6時許病逝於南京一間監獄醫院，距離其被判刑僅過去約一個月；並指據悉他患有肺癌，已屬晚期。浙江廣電集團「中國藍新聞」引述南博客服稱，暫未掌握該消息，相關情況有待確認。

徐湖平曾任江蘇省政協委員、南京博物院院長等職，2008年退休。中國著名收藏家龐萊臣的後人去年指控，龐家1959年無償捐贈給南博的明代「江南春」等137件名畫等文物，1997年被當成「偽作」賤賣到江蘇省文物總店，標價2萬5000元。總店一個叫張某的保管員把標籤改成2500元後，有人以2250元買走，商品名稱寫成「仇英山水」。後來這幅畫輾轉流到拍賣市場，2025年5月出現在北京嘉德拍賣預展上，估價達8800萬。

南博退休員工同年實名舉報徐湖平涉及大規模盜竊、走私文物。江蘇省當局今年2月通報，徐湖平任內違規簽批，將「江南春」等五幅畫作調撥原省文物總店低價銷售，造成文物流失。至今年9月，徐因受賄罪被判處有期徒刑三年。2026年2月，江蘇通報南博事件中，除徐湖平還有29人被嚴肅查處，其中五人已去世，其餘24人被處理，官職涵蓋省文化廳到省文物局，從南博到文物總店。

徐湖平病逝獄中的消息昨在網上炸鍋，大批網民多懷疑其中有陰謀論：「不管當事人發生什麼狀況，涉案線索、利益鏈，都應該徹查到底，國有資產損失要釐清，不能因為個體變故，就把整件事蓋過去」、「他不死有人睡不著！」、「一個省級博物院院長任內敢盜賣國寶，這膽子誰給的？這下死無對證了」。但以上目前都是網民猜測，未獲官方證實。

被依「受賄罪」判刑三年的南博前院長徐湖平。(取材自微博)
被依「受賄罪」判刑三年的南博前院長徐湖平。(取材自微博)

被依「受賄罪」判刑三年的南博前院長徐湖平。(取材自紅歌會網)
被依「受賄罪」判刑三年的南博前院長徐湖平。(取材自紅歌會網)

精華 FAQ

  • 報導指徐湖平於10月12日病逝在南京一家監獄醫院，終年81歲；但南博與相關客服均表示尚未掌握消息，仍待進一步確認。

  • 他被指任內違規簽批，將「江南春」等5幅畫作調撥至原省文物總店低價銷售，涉及國寶流失與受賄罪，去年因此被判有期徒刑3年。

  • 因為案件牽涉29人及多層利益鏈，且有網民認為徐湖平死亡可能影響追查真相，擔心「死無對證」，要求把國有資產損失與涉案人員徹查到底。

微信

上一則

錢志敏吸金案／英查扣價值345億元比特幣 天津法院公告追繳

下一則

今年第2次 遼寧艦西太演訓 專家：傳遞「能戰方能止戰」

延伸閱讀

湖北男子沉迷盜墓小說 自學盜東周時期2古墓被判12年

湖北男子沉迷盜墓小說 自學盜東周時期2古墓被判12年
暗藏華東地區最大代孕機構遭爆 江蘇官方：開展調查

暗藏華東地區最大代孕機構遭爆 江蘇官方：開展調查
整理包／揭密緬北電詐帝國覆滅 割腎抵債、殺人祭天、錢多到發霉

整理包／揭密緬北電詐帝國覆滅 割腎抵債、殺人祭天、錢多到發霉
疫情期間任武漢市長 周先旺受賄一審遭判14年

疫情期間任武漢市長 周先旺受賄一審遭判14年

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食