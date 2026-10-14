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盜賣國寶南博前院長傳病死獄中 網：他不死有人睡不著

中國新聞組／北京15日電
「賤賣」文物囚3年的南博前院長徐湖平，傳獄中病逝。（取材自微博）
「賤賣」文物囚3年的南博前院長徐湖平，傳獄中病逝。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

南博前院長徐湖平因涉國寶「江南春」等文物盜賣案，日前被判3年後傳出病逝獄中，引發網民質疑其死因與整起利益鏈是否仍待徹查。

因涉及南京博物院（南博）「江南春」等國寶被盜賣，被依「受賄罪」判刑三年的南博前院長徐湖平，被媒體爆料稱已於10月12日病逝於南京一家監獄醫院，終年81歲。南博回應稱「尚未掌握該消息」；不過消息隨即在網上炸鍋，大批網民紛紛猜測徐湖平的死因「不單純」，尤其盜賣案涉及29人且有一條盜賣國寶利益鏈，質疑：「他不死有人睡不著！」、「這下死無對證了」。

徐湖平去年被揭「賤賣」「江南春」等文物，上月因受賄罪被判囚三年，並處罰金20萬元（人民幣，下同），此前已被給予開除黨籍處分、取消相關待遇。

「亞洲周刊」微信公號「亞周在線」昨報導，稱徐湖平12日下午6時許病逝於南京一間監獄醫院，距離其被判刑僅過去約一個月；並指據悉他患有肺癌，已屬晚期。浙江廣電集團「中國藍新聞」引述南博客服稱，暫未掌握該消息，相關情況有待確認。

徐湖平曾任江蘇省政協委員、南京博物院院長等職，2008年退休。中國著名收藏家龐萊臣的後人去年指控，龐家1959年無償捐贈給南博的明代「江南春」等137件名畫等文物，1997年被當成「偽作」賤賣到江蘇省文物總店，標價2萬5000元。總店一個叫張某的保管員把標籤改成2500元後，有人以2250元買走，商品名稱寫成「仇英山水」。後來這幅畫輾轉流到拍賣市場，2025年5月出現在北京嘉德拍賣預展上，估價達8800萬。

南博退休員工同年實名舉報徐湖平涉及大規模盜竊、走私文物。江蘇省當局今年2月通報，徐湖平任內違規簽批，將「江南春」等五幅畫作調撥原省文物總店低價銷售，造成文物流失。至今年9月，徐因受賄罪被判處有期徒刑三年。2026年2月，江蘇通報南博事件中，除徐湖平還有29人被嚴肅查處，其中五人已去世，其餘24人被處理，官職涵蓋省文化廳到省文物局，從南博到文物總店。

徐湖平病逝獄中的消息昨在網上炸鍋，大批網民多懷疑其中有陰謀論：「不管當事人發生什麼狀況，涉案線索、利益鏈，都應該徹查到底，國有資產損失要釐清，不能因為個體變故，就把整件事蓋過去」、「他不死有人睡不著！」、「一個省級博物院院長任內敢盜賣國寶，這膽子誰給的？這下死無對證了」。但以上目前都是網民猜測，未獲官方證實。

南京博物院。（取材自維基百科）
南京博物院。（取材自維基百科）

精華 FAQ

  • 他因涉及南京博物院國寶「江南春」等文物被低價賤賣，先前已被以受賄罪判刑3年。之後又傳出在南京監獄醫院病逝，因此引發外界高度關注。

  • 報導稱案件共牽涉29人，包含省文化廳、文物局、南博及文物總店等系統人員，其中5人已去世，其餘24人受處理。徐湖平則遭判刑並被開除黨籍。

  • 不少網民認為案件背後可能還有未揭開的利益鏈，擔心他若死亡會讓關鍵線索難以追查，因而出現「死無對證」等說法。不過這些都只是網路猜測，尚未獲官方證實。

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