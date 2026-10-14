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9年未聯絡…好友竟用自己名當暱稱 滬女憂被冒充行騙報警

中國新聞組／北京14日電
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女子表示，多年不聯絡的微信好友使用她姓名作為暱稱。（視頻截圖）
女子表示，多年不聯絡的微信好友使用她姓名作為暱稱。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

上海郭女士發現9年少聯絡的好友在多個平台用其真名當暱稱，擔心被冒充行騙而報警，平台已處理但暱稱又被改回，律師則指是否侵權需看是否造成誤認與實際損失。

近日，上海的郭女士在社媒發帖稱，5日她發現微信列表裡九年不怎麼聯繫的微信好友劉女士，竟用了郭女士的真名當微信暱稱，「後面我查到，她還有兩個社交平台用的暱稱也是我的名字，因為我們的名字都是三個字，最後一個字是一樣別人的，一些平台上藉用的時候騙錢」。郭女士說，「以前合租過，擔心她冒充自己進行詐騙」，已報警尚未立案。有律師表示，若致使他人誤認並造成實際損失，則可能構成侵權。

紅星新聞報導，郭女士與劉女士2017年因合租相識，之後僅偶爾聯繫。郭女士本月5日查看微信好友列表時，才發現對方使用自己的姓名當暱稱。她表示，因為自己先前將對方備註為真實姓名，一直沒有察覺異狀，至於對方何時改名，她並不清楚。

郭女士請共同朋友詢問原因，劉女士稱，這個名字只是自己取的小名，方便網購使用。郭女士則擔心，對方若以自己的姓名在網路上借錢或從事其他不當行為，可能影響自己的名譽與權益。

郭女士10日報警，但由於目前沒有證據顯示劉女士冒充她實施詐騙或其他違法行為，案件尚未立案。她也向微信平台提出姓名權侵權投訴。平台12日回覆稱，已依相關法律規定及用戶協議處理，並將劉女士的暱稱改為「微信用戶」；不過，郭女士表示，對方當天又改回自己的姓名。

郭女士已透過朋友圈及共同朋友提醒，若有人以她的名義借錢或要求轉帳，切勿輕信。目前尚無人向她反映收到相關訊息。她希望劉女士停止在各社交平台使用自己的姓名，並公開道歉。

南京仲裁委員會仲裁員、江蘇潤商律師事務所主任崔武表示，網路暱稱不等於身分認證，重名現象也客觀存在，是否侵權的關鍵在於，對方有沒有冒充本人從事社會活動，並導致他人誤認及實際損失。若構成人格權侵權，法院可要求停止使用姓名、賠禮道歉；若冒名借錢或詐騙，相關民事還款責任應由實際行為人承擔。

精華 FAQ

  • 因為對方不只在微信用她的真名，還在其他社交平台使用相同暱稱，郭女士擔心若被拿去借錢、詐騙或做其他不當行為，會影響她的名譽與權益。

  • 她先請共同朋友詢問對方原因，之後向微信平台提出姓名權侵權投訴，也於10日報警處理，同時在朋友圈提醒親友，避免有人冒名借錢或要求轉帳。

  • 律師認為網路暱稱不等於身分認證，重名本身不一定違法，關鍵在於是否冒充本人從事社會活動，並讓他人誤認且造成實際損失，才可能構成侵權。

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