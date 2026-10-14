老病患送1.9元汽水後舉報收禮 佛山醫院澄清：無違規已報警

AI摘要 文章摘要整理： 佛山一名老病患送1.9元汽水後舉報醫護收禮引發輿論，院方與衛健局均指出未見請託與利益輸送，醫院並已報警處理不實指控。

廣東佛山近日一則「患者主動送1.9元汽水後，舉報藥房人員違規收禮」的消息引發社會熱議。針對此起輿情，佛山復星禪誠醫院13日發布聲明回應，澄清事件發生於2022年，當時梁姓醫務人員已當場明確拒絕，因忙於搬運物品無法推卻且事後並未飲用，不構成違反醫德的情形。針對不實網路貼文對當事人及醫院名譽造成的損害，當事人已向公安機關報案處置。

綜合媒體報導，網傳消息源於一張佛山市民熱線的回覆工單截圖，顯示有患者舉報該院藥房梁姓工作人員違規收受一罐實付價1.9元的健力寶汽水。禪城區衛生健康局13日證實工單內容屬實，回覆內容指出該患者為多次複診的老病患，醫務人員未主動索取，主觀認為是老病人表達感謝因盛情難卻而接收，屬個人主動贈予行為，醫院無權強制退還相關物品。

院方在13日的聲明中進一步核查說明，事件中不存在請託事項與利益輸送，該飲料僅為表達謝意的微薄饋贈，性質上不構成違規。針對部分網路貼文將2元飲料與「收賄」關聯，院方強調表述與事實不符。法律專家亦分析指出，廉潔從業規範，主要規制帶有請託目的與利益交換的行為，對於價值極其微薄且無牟利意圖的日常饋贈，不應嚴苛追責。

這起離奇的舉報事件登上熱搜後，在社群平台上引發壓倒性的輿論批評。許多網友質疑舉報人涉嫌「釣魚式舉報」，紛紛留言怒轟「拿善意當誘餌構陷醫護，簡直破壞醫病信任」，也有網友感嘆「為了兩塊錢的汽水動用衛生局與醫院大量精力調查，根本是嚴重浪費公共資源」。

雖然有少數網友認為醫務人員應警惕「瓜田李下」以免惹事，但絕大多數聲音皆呼籲應為日常理性溝通留出空間。這場由一罐1.9元汽水引發的舉報風波，除了讓當事醫護無辜捲入輿論漩渦外，也引發大眾對於濫用舉報機制與破壞醫病關係的深刻反思。