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董事長夫婦失聯、網店已清空 20年品牌千葉珠寶被列異常經營

中國新聞組╱北京14日電
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千葉珠寶被列入經營異常名錄。（取材自中國經濟網）
千葉珠寶被列入經營異常名錄。（取材自中國經濟網）

AI摘要

文章摘要整理：

成立逾20年的千葉珠寶因實控人失聯、地址無法聯繫與巨額被執行，營運全面惡化，電商店鋪清空下架，欠薪問題也隨之浮上檯面。

知名珠寶品牌「千葉珠寶風波持續擴大，主辦券商東北證券12日發布風險提示公告，證實千葉珠寶已於10日被北京市東城區市場監管局列入經營異常名錄，原因為「透過登記的住所或經營場所無法聯繫」。此外，公司及實控人林明傑等人被納入被執行人，執行總金額高達2.3億元人民幣。

根據中國經濟網報導，這項最新進展意味著，繼東北證券於2026年9月爆出千葉珠寶董事長夫婦等實控人跑路失聯後，主管機關核查確認其註冊地址已人去樓空。目前千葉珠寶在京東、天貓及抖音等各大電商平台的旗艦店產品均已清空下架。

隨著實控人失聯，公司內部欠薪問題也全面浮上檯面。許多員工在社群平台上發文求助，有今年5月剛入職的員工表示，任職四個月僅收到5月份薪資，原先老闆承諾9月15日補發，卻在發薪日前等來失聯消息；更有在千葉珠寶工作13年的老員工無奈透露，公司已連續欠其七個月薪資。

這起連鎖爆雷事件引發熱烈討論，不少網友感嘆表示，「連老牌珠寶店都能跑路，實體與電商一夕清空太令人唏噓」，也有網友留言為基層員工抱不平，「欠薪七個月真的太過份，希望相關部門能出手幫幫這些員工打官司討血汗錢」。

公開資料顯示，北京市千葉珠寶股份有限公司成立於2001年，法定代表人為林明傑，註冊資本約1.1億人民幣。根據其2026年半年報，公司上半年營收為2.13億元，同比下滑26.07%。公司當時在財報中將營收下滑歸咎於新政策「黃金稅」及金價波動，如今實控人夫婦失聯、營運異常且遭討債巨款，這家成立逾20年的老牌珠寶企業已陷入嚴重的營運危機。

精華 FAQ

  • 北京市東城區市場監管局認定，千葉珠寶透過登記的住所或經營場所已無法聯繫，因此於10日將其列入經營異常名錄，顯示公司營運與登記狀態已出現明顯問題。

  • 報導指出，董事長夫婦等實控人已傳出失聯，公司與實控人林明傑等人也被納入被執行人，執行總金額高達2.3億元人民幣，顯示財務風險十分嚴重。

  • 隨著實控人失聯，員工欠薪問題全面爆發，有人僅領到部分薪資，也有人被欠7個月工資；同時京東、天貓與抖音等平台旗艦店商品已清空下架，營運幾近停擺。

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