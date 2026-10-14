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柬埔寨電詐大王鄧丕兵 曾捐湖南科大2100萬助學 校方忙刪讚文

中國新聞組╱北京14日電
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AI摘要

文章摘要整理：

柬埔寨電詐爭議人物鄧丕兵曾捐300萬美元給湖南科大並獲校方讚揚，但在其黑幕被披露後，相關宣傳內容已被刪除。

涉嫌柬埔寨電詐大王之一的鄧丕兵畢業於湖南科技大學，在柬國起家後，據傳曾向母校損贈300萬美元（約2100萬人民幣），且獲母校發文讚揚，但其身分近日經媒體披露後，湖南科大已刪除相關讚文。

鄧丕兵是湖南常德人，湖南科技大學1999級物理與電子科學學院校友，現年約46歲，據悉約20年前到柬埔寨，先從事資訊科技工作，後來逐漸成為企業家。

湖南科大曾在官網和微信公號發文，讚揚鄧丕兵2024年10月接待該校副校長周智華訪柬，出資300萬美元在母校設立「DPB（鄧丕兵）教育基金」，用於創建學生創新工作室、改善學校教學、科研設備，獎助學校優秀師生，支持學校發展和學生成長。會上雙方共同簽訂捐贈協議。但半島電視台播出鄧丕兵商業帝國黑幕後，該校前天隨即刪除相關內容。

中東半島電視台10日播出調查紀錄片，指鄧丕兵是正恒（柬埔寨）有限公司董事長，移居柬埔寨20多年，有勳爵頭銜，又形容鄧丕兵是柬埔寨電騙大王，旗下「長灣」大型旅遊開發項目涉嫌隱藏網路詐騙窩點、非法賭博及毒品活動，並與部分執法者勾結。

據報導，相關紀錄片長24分鐘，是去年拍攝的，當時該台記者假扮來自菲律賓的大型網賭集團成員，以尋找新經營地點為由，接觸鄧丕兵及其商業夥伴。

據轉述，鄧丕兵聲稱與被引渡到中國的亞太新城KK園區主腦、電詐犯佘智江是多年朋友；今年1月，柬國另一電詐犯、太子集團犯罪頭目陳志被捕前數日，鄧丕兵接獲建議離開柬埔寨。

鄧丕兵在柬國也以慈善家形象示人。2024年6月，其DPB基金會向柬埔寨退伍軍人協會捐1.5萬美元，改善退伍軍人生活。

精華 FAQ

  • 鄧丕兵是湖南科大1999級校友，校方曾發文稱他於2024年10月接待副校長訪柬，並捐出300萬美元設立「DPB教育基金」，用於學生創新、教學科研與獎助學。

  • 因半島電視台播出調查紀錄片，揭露鄧丕兵被指是柬埔寨電詐大王，涉及隱藏詐騙窩點、非法賭博與毒品活動，湖南科大隨即刪除先前的讚揚內容。

  • 報導指出他在柬埔寨以企業家和慈善家形象示人，曾捐款給退伍軍人協會，但同時被指控制大型旅遊開發項目、與電詐及非法活動有關，且疑似與執法者勾結。

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