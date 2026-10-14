「殺人祭天」緬北魏家3主嫌一審判死 果敢4大家族案全進司法程序

緬北魏家犯罪集團系列案一審宣判，魏懷仁、陳大衛、廖景芳等人判死。(取自央視新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 福建法院一審重判緬北果敢魏家犯罪集團，3名主犯判死、多人受重刑，並揭露其涉電詐、賭博與殺人等罪行。

福建省泉州市中級人民法院與南安市人民法院，13日對緬北果敢「四大家族」之一的魏家犯罪集團系列案進行一審公開宣判，魏懷仁、陳大衛、廖景芳三名主犯判處死刑；魏青濤、康敏、熊恆星三名被告被判處無期徒刑；蘇紅相、鄧子達、陳龍江等55名被告則分別被判處3年3個月至24年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產及驅逐出境。

根據央視新聞報導，法院審理查明，2019年以來，魏懷仁犯罪集團與亨利犯罪集團利用魏家在緬甸 果敢地區的影響力，依託所掌控的武裝力量在老街設立多個犯罪園區，為入駐「金主」提供武裝庇護。該集團實施電信網路詐騙、開設賭場、敲詐勒索、組織賣淫、販賣毒品及偷越國境等犯罪，涉案賭詐資金高達122億餘元人民幣。

此外，魏家犯罪集團還涉及隨機挑選陌生人「殺人祭天」、槍決不服從者，及持AK47步槍近距離掃射逃跑人員等暴行，共造成四名中國公民死亡。

法院認為，魏懷仁、魏青濤等人組織、領導及參加犯罪集團實施犯罪，行為分別構成故意殺人罪、詐騙罪等七項罪名，法庭根據各被告犯罪事實與社會危害程度依法作出判決。魏家作為繼明家、白家後又一接受中國法律審判的緬北犯罪集團，透過政、軍、商鐵三角成為危害最烈的勢力，此番宣判凸顯官方對跨境電詐連根拔起的堅決態度。

這起審判結果在網路上引發強烈迴響，許多網友紛紛留言大讚「惡有惡報，死刑判得好，給被傷害的家庭一個交代」、「終於把這些電詐魔頭連根拔起，真是大快人心」。也有網友留言表示「希望打擊力道持續保持，徹底剷除所有境外詐騙園區」。

中國公安機關自2023年以來深化與緬甸的跨境警務合作，全面清剿邊境電詐園區，累計抓獲並移交5.9萬餘名涉詐嫌疑人。2025年初中緬泰建立聯合協調機制後，妙瓦底KK園區630餘棟建築已全部拆除。截至目前，果敢「四大家族」案已全部進入司法程序，此前明家與白家集團案已審結，共有16人被依法判處死刑並執行完畢。

2024年1月30日，緬北重大犯罪嫌疑人魏懷仁押解回國。(新華社)