我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭無人機：仰賴中製零件 轉向台和盟國採購有難處

主管一句話讓你想整晚？醫：小心「反芻思考」讓身體累不停

「殺人祭天」緬北魏家3主嫌一審判死 果敢4大家族案全進司法程序

中國新聞組╱北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
緬北魏家犯罪集團系列案一審宣判，魏懷仁、陳大衛、廖景芳等人判死。(取自央視新聞)
緬北魏家犯罪集團系列案一審宣判，魏懷仁、陳大衛、廖景芳等人判死。(取自央視新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

福建法院一審重判緬北果敢魏家犯罪集團，3名主犯判死、多人受重刑，並揭露其涉電詐、賭博與殺人等罪行。

福建省泉州市中級人民法院與南安市人民法院，13日對緬北果敢「四大家族」之一的魏家犯罪集團系列案進行一審公開宣判，魏懷仁、陳大衛、廖景芳三名主犯判處死刑；魏青濤、康敏、熊恆星三名被告被判處無期徒刑；蘇紅相、鄧子達、陳龍江等55名被告則分別被判處3年3個月至24年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產及驅逐出境。

根據央視新聞報導，法院審理查明，2019年以來，魏懷仁犯罪集團與亨利犯罪集團利用魏家在緬甸果敢地區的影響力，依託所掌控的武裝力量在老街設立多個犯罪園區，為入駐「金主」提供武裝庇護。該集團實施電信網路詐騙、開設賭場、敲詐勒索、組織賣淫、販賣毒品及偷越國境等犯罪，涉案賭詐資金高達122億餘元人民幣。

此外，魏家犯罪集團還涉及隨機挑選陌生人「殺人祭天」、槍決不服從者，及持AK47步槍近距離掃射逃跑人員等暴行，共造成四名中國公民死亡。

法院認為，魏懷仁、魏青濤等人組織、領導及參加犯罪集團實施犯罪，行為分別構成故意殺人罪、詐騙罪等七項罪名，法庭根據各被告犯罪事實與社會危害程度依法作出判決。魏家作為繼明家、白家後又一接受中國法律審判的緬北犯罪集團，透過政、軍、商鐵三角成為危害最烈的勢力，此番宣判凸顯官方對跨境電詐連根拔起的堅決態度。

這起審判結果在網路上引發強烈迴響，許多網友紛紛留言大讚「惡有惡報，死刑判得好，給被傷害的家庭一個交代」、「終於把這些電詐魔頭連根拔起，真是大快人心」。也有網友留言表示「希望打擊力道持續保持，徹底剷除所有境外詐騙園區」。

中國公安機關自2023年以來深化與緬甸的跨境警務合作，全面清剿邊境電詐園區，累計抓獲並移交5.9萬餘名涉詐嫌疑人。2025年初中緬泰建立聯合協調機制後，妙瓦底KK園區630餘棟建築已全部拆除。截至目前，果敢「四大家族」案已全部進入司法程序，此前明家與白家集團案已審結，共有16人被依法判處死刑並執行完畢。

2024年1月30日，緬北重大犯罪嫌疑人魏懷仁押解回國。(新華社)
2024年1月30日，緬北重大犯罪嫌疑人魏懷仁押解回國。(新華社)

精華 FAQ

  • 法院一審宣判中，魏懷仁、陳大衛、廖景芳3名主犯被判死刑；魏青濤、康敏、熊恆星3人被判無期徒刑；其餘55名被告則依罪責輕重判處3年3個月至24年不等有期徒刑，並併科罰金、沒收財產及驅逐出境。

  • 法院查明，該集團自2019年以來依託武裝力量在老街設立多個犯罪園區，替「金主」提供武裝庇護，並大規模實施電信網路詐騙、開設賭場、敲詐勒索、組織賣淫、販毒與偷越國境等犯罪。

  • 案件除涉及122億餘元賭詐資金外，還牽涉「殺人祭天」等暴行，造成4名中國公民死亡，因此引發強烈關注。官方表示，中國公安近年持續與緬甸合作清剿電詐園區，果敢四大家族案也已全數進入司法程序。

緬甸

上一則

沒加薯條遭發片公審 川33歲女攤主難忍網暴跳河亡 留下兩稚子

下一則

婚紗照AI生成 年輕人「四無婚禮」沒婚車、化妝師、攝影師、司儀

延伸閱讀

緬北魏家犯罪集團系列案一審宣判 魏懷仁等3人死刑

緬北魏家犯罪集團系列案一審宣判 魏懷仁等3人死刑
央視紀錄片揭緬北魏家殺人祭天 結拜電詐園金主

央視紀錄片揭緬北魏家殺人祭天 結拜電詐園金主
整理包／揭密緬北電詐帝國覆滅 割腎抵債、殺人祭天、錢多到發霉

整理包／揭密緬北電詐帝國覆滅 割腎抵債、殺人祭天、錢多到發霉
央視揭密緬北電詐園 女頭目伏刑前微笑 靶場牆面布滿彈孔

央視揭密緬北電詐園 女頭目伏刑前微笑 靶場牆面布滿彈孔

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐