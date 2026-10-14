宿舍濺血…早睡晚睡作息不同起矛盾 南科大生刀襲室友

AI摘要 文章摘要整理： 南方科技大學宿舍傳出男學生因作息衝突持刀襲擊室友，校方已成立專班處理善後並安撫師生，警方正進一步調查案情。

位於深圳南山的南方科技大學發生一起嚴重的宿舍持刀襲擊事件。據傳一名男學生因要求早睡早熄燈，與作息不同的晚睡室友 爆發激烈矛盾，隨後持刀捅刺室友。南方科技大學13日證實，校方已成立專班處理善後工作並安撫學生與家長情緒，具體細節與傷亡情況仍有待警方進一步通報。

案發地點位於該校學生宿舍14棟二樓。網傳照片與聊天記錄顯示，傷者倒臥在走廊，地面留有大灘血跡；另有照片顯示，一輛急救車停在該宿舍樓下，多名工作人員在一旁聚集。X平台有留言指現場有人大聲呼救，宿舍樓下則停有急救車，校內通知亦提醒學生切勿靠近事發區域。

網傳這起凶案起因是室友之間作息規律不同產生矛盾。南方科技大學普遍安排四名學生同住一間寢室，有自稱來自案發寢室的網民表示，嫌疑人曾要求早睡、早熄燈；該網民與另一室友此前已搬離，「躲過一劫」。

南方科技大學總值班室職員表示，專班已針對這起事件展開善後，但拒絕透露更多細節，強調一切以警方發布的案情為準。這起事件除引發對宿舍安全與調解機制的關注，事發後的訊息處理亦成為焦點，外界質疑學校不應讓大眾在零碎截圖中拼湊真相，保障隱私與調查過程不等於拒絕說明基本安全資訊，社會大眾有權追問真相。

這起宿舍悲劇也在網路上引發熱議，許多網友對暴力行為表達憤慨，「作息不合可以申請調換宿舍，怎麼能動刀解決」、「作息摩擦演變成命案，實在太不可思議了」。也有網友將焦點轉向校園管理，留言指出「大學宿舍衝突層出不窮，學校應該建立有效的預警與調解機制，而不是等出事了才善後」。