沒加薯條遭發片公審 川33歲女攤主難忍網暴跳河亡 留下兩稚子

門店菜品。(取材自中國新聞周刊)

AI摘要 文章摘要整理： 四川宜賓一名小吃攤女老闆因顧客對6元至10元自選炸菜不滿而遭影片公審，隨後承受大量網暴與辱罵，最終跳河輕生，引發社會對網路霸凌的強烈反思。

四川宜賓市日前發生一起因消費糾紛演變為網路暴力的自殺悲劇；知名小吃攤「胡二妹銅鍋洋芋」的33歲胡姓女老闆，因顧客不滿一份6元至10元人民幣的小吃未達「加量要求」遭拍影片公審，女老闆遭大量網路負評與私訊辱罵，不堪龐大的網暴壓力，留下一句「永別了，這個黑暗的世界！」後跳河自盡。

綜合媒體報導，這起風波源於10月6日，一名女顧客前往該小吃攤購買10元自選炸菜，由於顧客將菜品堆得過高，胡姓女老闆未再額外加炸馬鈴薯條，雙方爆發口角。該顧客將爭執過程錄影，並以「避雷」為題發表於社交平台，指控「老闆娘玩不起，嫌菜堆高就不給加土豆」。貼文發布後迅速引發關注，大量激進網友湧入留言區洗版，甚至透過私訊對女老闆進行辱罵與人身攻擊。

面對鋪天蓋地的惡意，女老闆曾親自在留言區理性解釋，說明該自選模式提供逾20種菜式，若夾取的份量特別多，便無法再額外加馬鈴薯，強調份量「對得起天地良心」，但解釋未獲網民理會。

女老闆的丈夫透露，夫妻擺攤四年多，妻子每天睡眠不足六小時，靠辛苦經營積累口碑。面對突如其來的海嘯般惡評，妻子承受極大的心理負擔，最終選擇跳河輕生，留下丈夫與兩名幼小子女。

女老闆的死訊傳出後，網路風向隨即大逆轉，許多網友轉而討伐該名發文公審的顧客，紛紛留言怒轟「為了幾塊錢逼死一個人」、「老闆娘說後來補了，你也吃了，還要差評公審」，並感嘆「網暴文化太毒了，該死的不是老闆娘，是那些惡劣網友」，也有網友為老闆娘哀悼：「很難過是用這種方式認識妳」。

面對全網指責，涉事顧客回應稱自己僅發表「真實消費體驗評價」，無意煽動或捏造事實，不應被「全網審判」，目前其社群帳號內容已被關閉。

知名小吃攤「胡二妹銅鍋洋芋」的33歲胡姓女老闆，因顧客不滿一份6元至10元人民幣的小吃未達「加量要求」遭拍影片公審。（取材自微博）

知名小吃攤「胡二妹銅鍋洋芋」的33歲胡姓女老闆，因顧客不滿一份6元至10元人民幣的小吃未達「加量要求」遭拍影片公審。(取材自微博)