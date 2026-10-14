我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭無人機：仰賴中製零件 轉向台和盟國採購有難處

主管一句話讓你想整晚？醫：小心「反芻思考」讓身體累不停

沒加薯條遭發片公審 川33歲女攤主難忍網暴跳河亡 留下兩稚子

中國新聞組╱北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
門店菜品。(取材自中國新聞周刊)
門店菜品。(取材自中國新聞周刊)

AI摘要

文章摘要整理：

四川宜賓一名小吃攤女老闆因顧客對6元至10元自選炸菜不滿而遭影片公審，隨後承受大量網暴與辱罵，最終跳河輕生，引發社會對網路霸凌的強烈反思。

四川宜賓市日前發生一起因消費糾紛演變為網路暴力的自殺悲劇；知名小吃攤「胡二妹銅鍋洋芋」的33歲胡姓女老闆，因顧客不滿一份6元至10元人民幣的小吃未達「加量要求」遭拍影片公審，女老闆遭大量網路負評與私訊辱罵，不堪龐大的網暴壓力，留下一句「永別了，這個黑暗的世界！」後跳河自盡。

綜合媒體報導，這起風波源於10月6日，一名女顧客前往該小吃攤購買10元自選炸菜，由於顧客將菜品堆得過高，胡姓女老闆未再額外加炸馬鈴薯條，雙方爆發口角。該顧客將爭執過程錄影，並以「避雷」為題發表於社交平台，指控「老闆娘玩不起，嫌菜堆高就不給加土豆」。貼文發布後迅速引發關注，大量激進網友湧入留言區洗版，甚至透過私訊對女老闆進行辱罵與人身攻擊。

面對鋪天蓋地的惡意，女老闆曾親自在留言區理性解釋，說明該自選模式提供逾20種菜式，若夾取的份量特別多，便無法再額外加馬鈴薯，強調份量「對得起天地良心」，但解釋未獲網民理會。

女老闆的丈夫透露，夫妻擺攤四年多，妻子每天睡眠不足六小時，靠辛苦經營積累口碑。面對突如其來的海嘯般惡評，妻子承受極大的心理負擔，最終選擇跳河輕生，留下丈夫與兩名幼小子女。

女老闆的死訊傳出後，網路風向隨即大逆轉，許多網友轉而討伐該名發文公審的顧客，紛紛留言怒轟「為了幾塊錢逼死一個人」、「老闆娘說後來補了，你也吃了，還要差評公審」，並感嘆「網暴文化太毒了，該死的不是老闆娘，是那些惡劣網友」，也有網友為老闆娘哀悼：「很難過是用這種方式認識妳」。

面對全網指責，涉事顧客回應稱自己僅發表「真實消費體驗評價」，無意煽動或捏造事實，不應被「全網審判」，目前其社群帳號內容已被關閉。

知名小吃攤「胡二妹銅鍋洋芋」的33歲胡姓女老闆，因顧客不滿一份6元至10元人民幣...
知名小吃攤「胡二妹銅鍋洋芋」的33歲胡姓女老闆，因顧客不滿一份6元至10元人民幣的小吃未達「加量要求」遭拍影片公審。（取材自微博）

知名小吃攤「胡二妹銅鍋洋芋」的33歲胡姓女老闆，因顧客不滿一份6元至10元人民幣...
知名小吃攤「胡二妹銅鍋洋芋」的33歲胡姓女老闆，因顧客不滿一份6元至10元人民幣的小吃未達「加量要求」遭拍影片公審。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 事件起因於一名女顧客購買10元自選炸菜時，認為老闆未在堆高菜品後額外加土豆條，雙方因此爆發口角。顧客隨後錄影並以「避雷」名義上傳，掀起後續風波。

  • 影片發布後，大量網友湧入留言區辱罵，還透過私訊進行人身攻擊。女攤主雖曾在留言區解釋份量規則，強調生意實屬不易，但仍無法平息持續擴大的網暴。

  • 女攤主死訊傳出後，輿論迅速逆轉，許多網友轉而譴責發文公審的顧客，認為網暴害死人。涉事顧客則稱自己只是分享真實消費體驗，並無意煽動，帳號內容目前已關閉。

上一則

觀察站／中產慘套 中國社會「大鬆弛」 恐鬆出危機

下一則

「殺人祭天」緬北魏家3主嫌一審判死 果敢4大家族案全進司法程序

延伸閱讀

Tiffany月餅寄錯草率敷衍 消費20萬人民幣大客戶怒了

Tiffany月餅寄錯草率敷衍 消費20萬人民幣大客戶怒了
男群演爆「拍戲摸胸吃女星豆腐」 劇組急撤片調查

男群演爆「拍戲摸胸吃女星豆腐」 劇組急撤片調查
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
湖南女局長被控「婚內出軌8男」 前夫索賠反坐牢

湖南女局長被控「婚內出軌8男」 前夫索賠反坐牢

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐