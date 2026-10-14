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千年懸空寺橫樑做引體上升 健身博主不良示範 警介入調查

中國新聞組／北京14日電
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健身博主「東東小魔王」在山西懸空寺手拉橫樑做引體上升，雖未對文物造成傷害，但行為...
健身博主「東東小魔王」在山西懸空寺手拉橫樑做引體上升，雖未對文物造成傷害，但行為惡劣，公安已立案調查。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

中國健身博主在山西懸空寺攀拉橫樑拍片遭批評，景區指其行為對國保木構造成潛在風險，警方已立案調查。

中國健身博主「東東小魔王」近日在山西懸空寺手拉橫樑做引體上升，相關影片引來大量批評。恒山風景名勝區管理中心昨天發布通報稱，當事人故意吊拉國家重點文物保護建築的受力構件，行為性質惡劣，隱患突出。相關影片在網路傳播後，造成了不良的社會示範效應，公安機關已正式立案調查，將依法依規對當事人進行嚴肅處理。

綜合央視、每日經濟新聞報導，通報稱，涉事不當行為發生於9月27日。事發地點位於懸空寺大雄寶殿前廊北側第二根穿插枋處。當事人10月11日上傳至社交平台，次日迅速發酵並引發輿情。影片顯示，「東東小魔王」雙手攀在橫樑上，上下牽引多次，說「懸空寺懸空」，事後拍手說：「上面有（灰）」。

影片隨 引發許多網友質疑，有人指責其破壞文物，也有人質疑事件真假； 10月12日，「東東小魔王」已刪除此影片。懸空寺工作人員表示，經查此事屬實，未對文物造成傷害，警方已介入，「遊客具體會受到什麼處罰得看警方」。

經專業勘驗確認，該行為暫未對文物本體造成可見的直接物理損傷，但鑑於懸空寺為純木構摩崖建築，其梁、枋、柱等構件通過榫卯結構咬合受力，此類吊拉行為已對木構體系的受力平衡產生潛在擾動風險，存在嚴重安全隱患。

北岳恆山景區官網指出，懸空寺位於恆山第二主峰翠屏峰的半崖峭壁間，建於北魏後期，距今已有1500多年的歷史，也是中國罕見的佛、道、儒三教合一的木質高空摩崖建築群。整個建築上載危岩，下臨深谷，樓閣懸空，結構奇巧，是中國古建築中罕見的傑作，堪稱「天下一絕」，1982年國務院公佈其為全國重點文物保護單位。

精華 FAQ

  • 他在懸空寺大雄寶殿前廊北側的橫樑上雙手攀吊，反覆做引體上升，還在影片中稱「懸空寺懸空」，此舉迅速引發網友批評。

  • 景區通報認為，當事人故意吊拉國家重點文物保護建築的受力構件，性質惡劣且隱患突出；專業勘驗雖稱暫未見可見損傷，但已對木構受力平衡造成潛在擾動。

  • 影片上傳後不久即引發輿情，當事人已刪除影片；懸空寺工作人員證實事件屬實，公安機關也已正式立案，將依法依規對當事人嚴肅處理。

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