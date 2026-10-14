歷薄熙來風暴 政壇「不倒翁」、重慶前市長黃奇帆被查

黃奇帆在中國政壇有「不倒翁」之稱。圖為他在一場國際經濟論壇研討會發言。（中新社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 前重慶市長黃奇帆因涉嫌嚴重違紀違法遭調查，這名歷經重慶兩任落馬書記仍屹立不搖的前高官，如今也突然落馬，官方尚未公布具體原因。

歷經薄熙來 與孫政才兩任重慶市委書記風暴未受波及，被稱為中國政壇「不倒翁」的前重慶市長黃奇帆，如今也遭調查。中央紀委國家監委13日通報，黃奇帆涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。這名卸任近十年、退休 後以「網紅經濟學家」身分活躍於財經界的前高官突然落馬，引發外界關注，有媒體指黃奇帆是高調惹禍，至於具體原因，官方尚未公布。

黃奇帆被查前，公開行程已傳出異動。香港 明報報導，寧波銀行杭州分行原定10月26日在杭州舉辦「新質生產力賦能杭州企業高質量發展論壇」，邀請黃奇帆擔任主講嘉賓，但活動近日突然宣布「因故取消」。此外，他原定在清華大學的一場講座也更換講者。當時外界對其行蹤已有揣測，直到官方發布調查通報，才確認他已遭立案調查。

現年74歲的黃奇帆祖籍浙江，早年長期在上海工作，曾參與浦東開發開放，2001年調任重慶副市長，2009年出任重慶市委副書記，2010年升任市長，直到2016年12月卸任，在重慶任職約15年。他熟悉金融、房地產及地方經濟政策，主政期間推動地票交易、戶籍改革等措施，因而有「金融市長」之稱。

黃奇帆的政治經歷與重慶多次官場震盪密切相關。他曾與薄熙來搭檔，並以「如魚得水」形容兩人的工作關係。2012年，時任重慶副市長、公安局長王立軍進入美國駐成都總領事館，掀起薄熙來政治風暴。黃奇帆曾前往交涉，後來否認自己率領數十輛警車赴成都的傳聞。薄熙來下台後，黃奇帆仍留任市長，並在同年當選中央委員。

其後，孫政才接任重慶市委書記，2017年遭調查，後被判處無期徒刑。黃奇帆在重慶先後與兩任落馬的市委書記共事，卻一路留任至卸任，因此被外界視為政壇「不倒翁」，沒想到如今倒在了無人想得到之時。

2017年，黃奇帆轉任全國人大財政經濟委員會副主任委員，2018年卸任後淡出正式政壇，仍持續在各地論壇演講，並擔任復旦大學特聘教授、中國國際經濟交流中心副理事長。他經常評論中國房地產、金融、製造業及產業政策，退休後的曝光度甚至不亞於部分現任官員。

至於此次落馬原因，目前尚無官方說明。明報引述相關說法，將事件與重慶近期多名金融系統及國企高層遭查聯繫起來；另有媒體指向地方國企混合所有制改革可能存在的問題，但相關說法均未獲官方證實。

黃奇帆（右）在中國政壇有「不倒翁」之稱。圖為2012年他和薄熙來（左）早前出席人大會議的重慶代表團會議。（中新社資料照片）