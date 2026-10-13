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緬北魏家犯罪集團系列案一審宣判 魏懷仁等3人死刑

記者林宸誼／即時報導
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緬北魏家犯罪集團系列案一審宣判，魏懷仁、陳大衛、廖景芳等人判死。（取材自央視新聞...
緬北魏家犯罪集團系列案一審宣判，魏懷仁、陳大衛、廖景芳等人判死。（取材自央視新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

福建泉州兩地法院一審宣判魏家犯罪集團系列案，魏懷仁等3人被判死刑，另有多人分別領受無期徒刑及有期徒刑，涉賭詐資金達122億元。

中國福建省泉州市中級人民法院和南安市人民法院13日一審公開宣判魏家犯罪集團系列案。對魏懷仁、陳大衛、廖景芳三名被告人判處死刑；對魏青濤、康敏、熊恆星三名被告人判處無期徒刑，對蘇紅相、鄧子達、陳龍江等55名被告人分別判處分別判處3年3個月至24年有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等刑罰。

央視報導，經審理查明，2019年以來，以魏懷仁、魏青松（另案處理）等為首要分子，親信下屬陳龍江及武裝力量頭目茶貴成、顏龍帝（均另案處理）等為重要成員的魏懷仁犯罪集團，和以魏榕、魏青海（均另案處理）、魏青濤為首要分子，家族成員蘇紅相及親信下屬鄧子達等為重要成員的亨利犯罪集團，利用魏家家族在緬甸果敢地區的影響力，發展和依托魏家家族所掌控的武裝力量，在果敢老街設立多個犯罪園區，招攬、吸引多名「金主」入駐並提供武裝庇護，自行或伙同「金主」實施電信網絡詐騙、開設賭場、敲詐勒索、組織賣淫、販賣毒品、組織他人偷越國（邊）境等犯罪，涉賭、詐等資金人民幣122億元。

魏家犯罪集團還伙同園區電信網絡詐騙團伙殺害不服從管理的涉詐人員，造成兩名中國公民死亡。此外，魏家家族成員陳大衛，利用掌控的武裝力量肆意殺人，造成兩名中國公民死亡。

法院認為，被告等人組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，行為分別構成故意殺人罪、詐騙罪等七項罪名，法院依法作出判決。

精華 FAQ

  • 泉州市中級人民法院和南安市人民法院13日一審公開宣判，多名被告依罪名與情節受罰，其中魏懷仁、陳大衛、廖景芳3人被判死刑，3人被判無期徒刑，其餘55人分別判處3年3個月至24年不等徒刑。

  • 法院查明，該集團在緬甸果敢地區設立多個犯罪園區，透過武裝庇護招攬「金主」入駐，實施電信網絡詐騙、開設賭場、敲詐勒索、組織賣淫、販毒及偷越國境等犯罪。

  • 報導指出，該案涉賭、詐等資金高達人民幣122億元，且集團與詐騙團伙合謀殺害不服從管理者，造成2名中國公民死亡；另有陳大衛以掌控的武裝力量肆意殺人，也致2名中國公民死亡。

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