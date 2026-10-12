我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

持DED港人芝機場被抓 ICE告知：不簽自願離境就關

馬斯克7月以來出資2.76億 助共和黨守住國會多數席次

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭...
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

中國國安部提醒民眾接陌生來電先沉默3秒，防止被錄下聲音供AI克隆聲紋，並呼籲慎防生物特徵資料遭過度蒐集與濫用。

接到陌生來電，先別急著開口！中國國家安全部近日提醒，不法分子可能故意在電話接通後保持沉默，誘使接聽者說出「喂」、「哪位」等語句，再利用短短數秒的語音樣本，透過人工智慧（AI）克隆聲紋，冒充本人身分進行詐騙。

根據澎湃新聞報導，中國國家安全部微信公眾號指出，民眾接聽陌生來電時，可先沉默三秒，若對方也持續沉默，應及時掛斷電話。這項提醒也凸顯AI技術日益普及後，個人生物特徵資訊面臨的安全風險。

AI深度偽造　語音照片都可能遭利用

國家安全部指出，從聲紋、人臉到虹膜、步態，AI技術能將難以更改的生物特徵轉化為可蒐集、複製及加工利用的數據，個人資訊安全面臨的威脅已不再只是單純的資料外洩。

首先是過度蒐集與無感取得資訊。AI具備強大的影像和語音解析能力，可從網路公開素材中批量提取生物特徵，部分不法應用程式或平台也可能藉由「刷臉」驗證等名義，過度蒐集甚至在用戶不知情的情況下取得臉部及聲紋資料。

其次是深度偽造助長新型犯罪。不法分子只需取得一張照片及數秒語音，就可能製作足以亂真的「數位分身」，從冒充熟人透過視訊借錢，到利用偽造內容在網路散布謠言，都可能危害民眾財產與資訊安全。

此外，AI還可能透過整合不同類型的生物數據推斷個人隱私。相關研究顯示，AI可依據人臉影像推測部分體態與生理特徵，結合步態資料分析年齡或辨識情緒傾向。若不法分子取得相關資料庫，還可能結合基因數據識別個人身分、推斷親屬關係。

審慎授權生物辨識　非必要不提供

為降低生物特徵資訊遭濫用的風險，國家安全部呼籲，民眾應提高防範意識，審慎授予各類生物辨識權限，仔細確認資料蒐集的用途、範圍及保護措施，遵守「非必要不提供」原則，避免落入隱私蒐集陷阱。

AI企業及網路平台也應將合規審查納入資料蒐集、模型訓練及產品上線等流程，嚴格核查資料授權，落實「非必要不採集、非授權不使用」原則。

國家安全部並指出，中國《數據安全法》、《網絡安全法》、《個人信息保護法》及《網絡數據安全管理條例》等法規，均為生物特徵資訊保護提供制度保障。最高人民法院明確，非法取得、出售或提供人臉照片、影片等公民個人資訊，情節嚴重者可能構成侵犯公民個人資訊罪。

隨著AI技術持續發展，民眾除了防範陌生來電，也應謹慎提供個人生物特徵資料，守護自身資訊安全。

精華 FAQ

  • 因為不法分子可能在電話接通後刻意不出聲，誘使接聽者先講出「喂」等語句，再擷取短暫語音樣本，用來訓練AI克隆聲紋並冒充本人行騙。

  • 報導指出，AI可將人臉、虹膜、步態等生物特徵轉成可蒐集與加工的資料，還能從影像與語音推測隱私，甚至結合多種數據進行身分辨識。

  • 民眾應遵守「非必要不提供」原則，審慎確認蒐集用途與保護措施；AI企業與平台則要落實合規審查、非必要不採集、非授權不使用，並遵守相關法規。

微信

上一則

「出頭之日」冰箱貼破圈 原型黑狗還在五台山佛光寺

下一則

蒙古國草原火逼近中國邊境 內蒙古逾2000人防堵火勢蔓延

延伸閱讀

公共提醒：詐騙電話鎖定華人社區民眾，務必提高警覺以防受騙

公共提醒：詐騙電話鎖定華人社區民眾，務必提高警覺以防受騙
南韓銀行接連遭駭 中國AI開源工具疑遭駭客濫用

南韓銀行接連遭駭 中國AI開源工具疑遭駭客濫用
封面故事／防詐篇／旅遊詐騙5大手法曝光

封面故事／防詐篇／旅遊詐騙5大手法曝光
國安不只防諜 中國國安部：生物主權也是紅線

國安不只防諜 中國國安部：生物主權也是紅線

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
已故賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊。（ 中新社）

賭王「最優秀女兒」何超瓊遭騷擾勒索2000萬 獲批禁制令

2026-10-04 22:50

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就