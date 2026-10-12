「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 中國國安部提醒民眾接陌生來電先沉默3秒，防止被錄下聲音供AI克隆聲紋，並呼籲慎防生物特徵資料遭過度蒐集與濫用。

接到陌生來電，先別急著開口！中國國家安全部近日提醒，不法分子可能故意在電話接通後保持沉默，誘使接聽者說出「喂」、「哪位」等語句，再利用短短數秒的語音樣本，透過人工智慧（AI）克隆聲紋，冒充本人身分進行詐騙。

根據澎湃新聞報導，中國國家安全部微信 公眾號指出，民眾接聽陌生來電時，可先沉默三秒，若對方也持續沉默，應及時掛斷電話。這項提醒也凸顯AI技術日益普及後，個人生物特徵資訊面臨的安全風險。

AI深度偽造 語音照片都可能遭利用

國家安全部指出，從聲紋、人臉到虹膜、步態，AI技術能將難以更改的生物特徵轉化為可蒐集、複製及加工利用的數據，個人資訊安全面臨的威脅已不再只是單純的資料外洩。

首先是過度蒐集與無感取得資訊。AI具備強大的影像和語音解析能力，可從網路公開素材中批量提取生物特徵，部分不法應用程式或平台也可能藉由「刷臉」驗證等名義，過度蒐集甚至在用戶不知情的情況下取得臉部及聲紋資料。

其次是深度偽造助長新型犯罪。不法分子只需取得一張照片及數秒語音，就可能製作足以亂真的「數位分身」，從冒充熟人透過視訊借錢，到利用偽造內容在網路散布謠言，都可能危害民眾財產與資訊安全。

此外，AI還可能透過整合不同類型的生物數據推斷個人隱私。相關研究顯示，AI可依據人臉影像推測部分體態與生理特徵，結合步態資料分析年齡或辨識情緒傾向。若不法分子取得相關資料庫，還可能結合基因數據識別個人身分、推斷親屬關係。

審慎授權生物辨識 非必要不提供

為降低生物特徵資訊遭濫用的風險，國家安全部呼籲，民眾應提高防範意識，審慎授予各類生物辨識權限，仔細確認資料蒐集的用途、範圍及保護措施，遵守「非必要不提供」原則，避免落入隱私蒐集陷阱。

AI企業及網路平台也應將合規審查納入資料蒐集、模型訓練及產品上線等流程，嚴格核查資料授權，落實「非必要不採集、非授權不使用」原則。

國家安全部並指出，中國《數據安全法》、《網絡安全法》、《個人信息保護法》及《網絡數據安全管理條例》等法規，均為生物特徵資訊保護提供制度保障。最高人民法院明確，非法取得、出售或提供人臉照片、影片等公民個人資訊，情節嚴重者可能構成侵犯公民個人資訊罪。

隨著AI技術持續發展，民眾除了防範陌生來電，也應謹慎提供個人生物特徵資料，守護自身資訊安全。