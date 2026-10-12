泰查扣94套豪宅 、值1.8億美元 10中國人非法持地被捕

10名中國人在泰國被捕，曼谷黃金地段94套豪宅遭查扣。（取材自上觀新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 泰國警方查扣曼谷94套豪宅與土地，懷疑10名中國人等外籍人士透過泰籍人頭公司代持資產，規避外國人持地限制。

泰國 警方10日在曼谷多處高級住宅區展開大規模查緝行動，一口氣查扣94套豪宅 及相關土地，總估值高達60億泰銖（約12億元人民幣、1億8000萬美元），並逮捕11名外籍嫌疑人，其中10人為中國籍。警方懷疑有人利用泰國人名義成立公司，藉此規避外國人持有土地的法律限制。

據上觀新聞報導，這次行動涉及95家公司、94套帶土地住宅，房產集中在曼谷4個高價地段，平均每套估值約6380萬泰銖（約1273萬元人民幣）。

警方調查發現，部分豪宅曾以每月高達35萬泰銖（約7萬元人民幣）的價格出租，但隨著調查展開，部分相關人員疑似已離境，有些房產甚至超過3個月無人收取租金 。

警方通報，95宗案件共涉及96名外籍嫌疑人及156名泰籍相關人員，目前已取得86份針對外籍人員的逮捕令，逮捕11人，包括10名中國人及1名美國人。

調查顯示，涉案人士疑似透過房地產中介或公司服務機構取得現成公司，再安排泰籍股東持有51%股份、外籍股東持有49%，由公司出面購買住宅及土地。

表面上，房產登記在泰國公司名下，但警方懷疑實際購屋資金、公司控制權及租金收益均掌握在外籍人士手中，相關公司可能只是為持有土地而設立的空殼。

值得注意的是，部分泰籍股東聲稱自己根本不知道名下有公司。他們表示，先前曾為申請線上貸款提供身分證及戶籍資料影本，事後才發現個人資料遭冒用，甚至從未見過相關外籍人士。

警方正透過公司文件、通訊紀錄及資金流向等證據，釐清哪些泰籍人員主動參與代持，哪些人則是身分遭冒用。

事實上，泰國警方此前已展開7輪相關調查，累計清查297家公司、309塊土地，資產估值約30.39億泰銖（約6.06億元人民幣），取得238份逮捕令、逮捕118人，其中20宗案件已有法院判決。

相較之下，本次查扣資產估值達60億泰銖，接近先前7輪調查總額的兩倍，規模格外引人關注。

警方強調，泰籍股東持股51%、外籍股東持股49%的結構，本身並不代表違法，仍須調查實際出資者、公司控制權及收益歸屬，才能認定是否涉及非法代持。

目前案件仍在偵查及司法程序中，94套豪宅最終如何處置尚未確定。警方表示，行動並非針對正常外國投資，而是打擊利用泰籍人士名義規避土地法律的行為。