天津男疑傳淫穢照騷擾 女下屬媽「印出來」衝公司討公道

天津一家公司男主管被指向女下屬傳送淫穢露骨照片，女方母親得知後，日前前往涉事公司討說法。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 天津一家公司男主管被指向女下屬傳送淫穢照片，女方母親帶著照片到公司討公道並引發警方到場，相關性騷擾與責任歸屬仍待查明。

天津一家公司男主管被指向女下屬傳送淫穢露骨照片，女方母親得知後，日前前往涉事公司討說法，並向路過民眾展示相關照片，指稱「這就是公司領導幹的事」。目擊者表示，女方可能剛畢業、個性較靦腆，因此由母親出面交涉。現場一度發生言語爭執，隨後有民警到場處理。事件引起關注，涉事男主管的具體行為及相關責任仍有待進一步調查釐清。

綜合媒體報導，根據網路流傳的影片及相關報導，事件發生於天津一家公司。目擊者陳先生表示，涉事公司位於他所在公司的隔壁，女方母親當天情緒激動，拿著男主管傳送的照片，向每一名路過的人展示，並當面指責公司主管的行為。

陳先生說，女方可能剛從學校畢業，個性比較靦腆，母親得知女兒遭遇後，才親自前往公司討要說法。

另有媒體報導，女方母親在公司內向旁人展示相關照片時，曾與公司人員發生言語交鋒。面對對方勸阻，她表示：「我不怕影響。」公司人員詢問她留在現場的目的，她則回應：「我就找他。」母親並表示，如果有人認為需要報警，可以自行報警。

相關報導指出，女方母親希望透過當面交涉，要求涉事男主管對相關行為作出說明。警方其後到場處理，至於雙方如何進一步協調，以及警方是否已完成調查，目前尚無更多具體資訊。

事件曝光後，外界關注職場上下級關係中的性騷擾問題。由於涉事雙方具有主管與下屬的職務關係，相關訊息是否涉及違背女方意願的性騷擾，以及是否存在反覆傳送露骨照片的情況，仍須依據聊天紀錄、圖片及當事人陳述等資料進一步確認。

目前，警方到場後的具體處理結果、涉事男主管是否受到公司停職處分，以及企業是否已啟動內部調查，仍有待進一步證實。相關事件的事實經過與責任歸屬，須以調查結果為準。