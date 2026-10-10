蝙蝠闖武漢公司咬傷4女員工 醫：接觸就要打狂犬病疫苗
武漢一家公司4名女員工午休時遭蝙蝠咬傷，醫師指出只要接觸蝙蝠就應依狂犬病Ⅲ級暴露處置，並盡快完成評估、清洗、消毒與疫苗接種。
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武漢一家公司4名女員工午休時遭蝙蝠咬傷，醫師指出只要接觸蝙蝠就應依狂犬病Ⅲ級暴露處置，並盡快完成評估、清洗、消毒與疫苗接種。
湖北省武漢市東西湖區一家公司近日發生蝙蝠咬人事件，4名女員工午休時遭飛入辦公室的蝙蝠咬傷頭面部。醫師提醒，蝙蝠可能攜帶狂犬病病毒，只要與蝙蝠直接接觸，就應按狂犬病Ⅲ級暴露處置，及時接受醫療評估及必要的疫苗、免疫球蛋白等防疫措施。
大河報報導，事發於9月底，當時4名女員工在辦公室趴桌午睡，一隻蝙蝠飛入室內，接連咬傷她們的頭面部。傷者隨後被送往醫院，醫療人員依最高級別的狂犬病暴露風險進行處置。
醫師指出，秋季是蝙蝠進入室內較活躍的時期，民眾休息或睡覺時應留意門窗是否關妥，避免蝙蝠飛入室內。蝙蝠的牙齒和爪子細小尖銳，咬傷或抓傷留下的傷口可能不明顯，甚至沒有明顯痛感，容易被忽略。
據報導，蝙蝠是多種病原體的自然宿主，其中部分蝙蝠可能攜帶狂犬病病毒。狂犬病一旦發病，致死率極高，因此遭蝙蝠咬傷或抓傷後，不應因傷口細小或沒有出血而延誤就醫。
醫師建議，若不慎遭蝙蝠咬傷或抓傷，應立即以肥皂水和流動清水持續沖洗傷口至少15分鐘，再使用碘伏消毒，並盡快前往正規醫療機構的犬傷門診或急診就醫。就診時應主動告知醫師接觸蝙蝠的時間、地點及經過，以便評估感染風險並安排後續處置。
事發於9月底，4名女員工在辦公室趴桌午睡時，一隻蝙蝠飛入室內，接連咬傷她們的頭面部，之後均被送醫處理。 因為蝙蝠可能攜帶狂犬病病毒，而且傷口常細小、疼痛不明顯，容易被忽略；狂犬病一旦發病致死率極高，不能拖延。 應先用肥皂水與流動清水持續沖洗至少15分鐘，再以碘伏消毒，並儘快到正規醫療機構的犬傷門診或急診評估，必要時接種疫苗與免疫球蛋白。
精華 FAQ
事發於9月底，4名女員工在辦公室趴桌午睡時，一隻蝙蝠飛入室內，接連咬傷她們的頭面部，之後均被送醫處理。
因為蝙蝠可能攜帶狂犬病病毒，而且傷口常細小、疼痛不明顯，容易被忽略；狂犬病一旦發病致死率極高，不能拖延。
應先用肥皂水與流動清水持續沖洗至少15分鐘，再以碘伏消毒，並儘快到正規醫療機構的犬傷門診或急診評估，必要時接種疫苗與免疫球蛋白。
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