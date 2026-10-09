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捉姦拿小王「補償金」被判刑 淄博男翻案後提423萬國賠

中國新聞組／北京9日電
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路某與代理律師。(取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）
路某與代理律師。(取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

山東淄博外賣員路先生因捉姦後收受補償金被判敲詐，經再審改判無罪後，進一步提起423萬元國家賠償並要求道歉與追責。

山東淄博一名外賣員路先生抓包妻子出軌並收受對手「補償金」，竟遭控敲詐勒索獲刑6個月；歷經冤獄與無罪翻案後，他試圖追究對方誣告未果，於10月8日在律師陪同下向淄博市中級人民法院遞交「國家賠償申請書」，索賠總計423萬元(約63萬美元)，並要求公開登報道歉與追責辦案人員。

大風新聞報導，這起案件始於2021年3月底，路先生發現妻子出軌後跟蹤至酒店，目睹兩人裸體躺在床上，憤怒之下拍照並拳打腳踢妻子與出軌對象劉某。經雙方多次協商，劉某主動轉帳2.5萬元(約3730美元)作為補償，隨後卻向警方報案。

路先生於同年5月涉嫌敲詐勒索罪被刑拘，11月獲判有期徒刑6個月，上訴亦遭駁回。直到山東省高院指令再審，淄博中院才於2024年10月8日改判無罪，認定劉某存在重大過錯且主動給予補償，路先生言語施壓係激情宣洩，不構成敲詐勒索罪。

報導指出，無罪獲釋後，路先生向警方報案控告劉某誣告陷害，但淄博市公安局張店分局於2026年2月至3月間先後出具「不予立案通知書」與「刑事復議決定書」，認定劉某控告屬於法律規定的錯告行為，不構成誣告陷害罪。

路先生對此質疑「既然劉某是錯告，公檢法辦案人員為何也會認識錯誤？」他表示，獲刑後生活一塌糊塗並與妻子離婚，父親為其申冤四處奔波，於2025年3月查出癌症中期，至今年7月去世前仍為此勞心。

路先生在律師陪同下向淄博市中級人民法院遞交「國家賠償申請書」，申請包含公民人身自由賠償金9萬餘元、精神損害撫慰金100萬元、父親醫療賠償37萬餘元及死亡賠償金258萬餘元，淄博中院立案信訪局已開立接收清單。

精華 FAQ

  • 他發現妻子出軌後跟到酒店，拍下現場並與出軌對象發生衝突，後來對方轉帳2.5萬元作補償，檢方遂以敲詐勒索起訴，法院一審判他6個月徒刑。

  • 山東省高院指令再審後，淄博中院認定劉某本身有重大過錯，且轉帳屬主動補償，路先生的言語施壓只是激情宣洩，未達敲詐勒索的犯罪要件，因此改判無罪。

  • 他在律師陪同下遞交國家賠償申請書，合計索賠423萬元，包括人身自由賠償金、精神損害撫慰金、父親醫療費與死亡賠償金，並要求公開登報道歉及追責辦案人員。

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