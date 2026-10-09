湖南永州1名女局長出軌9男？前夫討賠償餘款為何被關？

遭舉報出軌9人的湖南永州商務局周姓女局長。（取材自中華網）

AI摘要 文章摘要整理： 湖南永州商務局女局長周女士遭指控婚內出軌多人，前夫因追討離婚協議中口頭承諾的170萬元餘款，卻被報警以敲詐勒索逮捕並公訴，事件引發網路熱議。

湖南永州市張先生近日向媒體舉報，其弟媳、現任永州市商務局局長周女士婚內出軌多人，與弟弟離婚時，約定給予男方330萬元人民幣精神損害賠償；然而，弟弟後續向周女討要先前口頭承諾的170萬元餘款時，卻被周女報警控告敲詐勒索，並於5月被刑事拘留及逮捕，9月4日遭永州市冷水灘區人民檢察院提起公訴。

奔流新聞報導，張先生提供的「周某某出軌情況表」顯示，從2005年至2026年期間，周女士至少與九名男子存在「不正當男女關係」，其中八人屬於婚內出軌，對象包含當地多名公職人員及商人。張先生隨即向有關部門實名舉報，並提供大量親密聊天紀錄、照片，以及一份落款為「周某某」的「保證書」，內容寫道「從此斷絕和魏某某的任何聯繫，不准和其他異性有曖昧關係」。張先生更質疑周女利用官員身分干預司法，致使案件僅用五個月就完成立案到公訴流程。

張先生表示，弟弟與周女士2015年11月登記結婚，兩人均為二婚。2025年初雙方發生離婚糾紛，於同年2月簽訂「離婚協議書」，約定「夫妻感情完全破裂、自願離婚」並給予330萬元精神損害賠償。張先生透露，當初周女曾口頭答應賠償500萬元，沒想到弟弟因追討剩下的170萬元差額而落得身陷囹圄。

面對記者求證，永州市商務局工作人員8日證實，局長確實為周女士，但對被舉報出軌一事表示不清楚。記者多次撥打周女電話與發送簡訊均未獲回應。同日下午，永州市紀委監委工作人員證實，已收到反映周女士的相關舉報材料，但表示調查處理情況目前處於保密階段，無法透露更多細節。

這起涉及高階女局長出軌與前夫遭逮捕的案件在網路上引發強烈關注，不少網友留言批評「口頭承諾與協議賠償竟演變成敲詐勒索，過程太不可思議」，也有網友表示「身為公職人員若生活作風如此混亂，必須查個清楚」、「希望紀委監委能公正調查，給社會一個交代」。

湖南永州商務局長周曉芬遭前夫張小軍的哥哥實名舉報，指控她婚內出軌多人，甚至干預司法。（取材自奔流新聞）