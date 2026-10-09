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十一憾事／景區小馬被遊客騎斷腰椎 癱坐在地亡 全網怒了

中國新聞組／北京9日電
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網傳視頻顯示，一匹小馬因連續載客超負荷，腰椎被壓斷、癱坐在地後死亡。（取材自微博...
網傳視頻顯示，一匹小馬因連續載客超負荷，腰椎被壓斷、癱坐在地後死亡。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

中國網路瘋傳一段視頻，稱十一假期某景區小馬因超負荷載客腰椎斷裂後死亡，雖地點未明，仍引發全網譴責與要求徹查。

中國網路近日一段視頻被瘋傳，視頻中稱，在十一假期期間，某景區一匹供遊客騎乘的小馬，因連續載客超負荷，最終腰椎被生生壓斷、癱坐在地後死亡。雖涉事景區的具體名稱與地點至今未被披露，但已在網上引發公憤，表示這已涉及虐待動物行為，要求官方介入找凶手，追查是哪裡的景區。有網友爆料稱事發地可能為「北京太師莊」一帶的騎馬場，但尚未獲官方證實。

▲ 影片來源：YouTube平台＠XiaoJi-News（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據網易報導，這段視頻裡拍攝的是一隻小馬癱坐在地上，拍攝者稱，事發於十一假期，某景區一匹供遊客騎乘的小馬因超負荷載客被生生壓斷腰椎，現場畫面引發全網震怒。具體景區目前未被官方披露，但多段現場視頻已在網路廣泛流傳，拍攝者稱小馬事後已死亡。

據相關報導，因十一假期遊客過多，小馬連續馱人負重遠超生理極限，腰椎被硬生生壓斷，癱坐在地無法站立。馬匹生理構造特殊，一旦重傷無法站立，其龐大體重會壓迫內臟，迅速引發肌肉壞死或呼吸循環衰竭，腰椎斷裂對馬是致命傷。

公眾普遍質疑，此類項目中動物的健康狀況是否得到基本保障，經營者為盈利無底線壓榨動物的行為遭到強烈譴責。事件引發對「動物保護法」立法的再次呼籲，大量網民要求官方調查事發在哪一個景區，並公開景區動物健康紀錄，同時全國性建立動物強制輪休和體重限制制度。

有網民稱，騎癱小馬的遊客是共犯，但也有許多網民認為，最了解小馬承受能力的馬主才是罪魁禍首，是他只顧賺錢不管馬匹死活。

網民並盤點了近年發生的多起類似事件，包括河南駱駝被打到口鼻流血跪地求饒、內蒙古馬被鞭打、甘肅駱駝累癱被踢和抽耳光、合影小羊累癱被拖️⃣、河南萬歲山景區小馬瘸著腿仍在馱人、️河北豐寧載著遊客的馬兒失控和價值300萬人民幣的賽馬相撞死亡、新疆阿勒泰腿上有傷的駱駝被迫營業、吉林和山東的動物園小老虎被打等等，暴露出行業系統性管理缺失。

微博網傳視頻顯示，一匹小馬因連續載客超負荷，腰椎被壓斷、癱坐在地後死亡，旁邊還有...
微博網傳視頻顯示，一匹小馬因連續載客超負荷，腰椎被壓斷、癱坐在地後死亡，旁邊還有人在圍觀。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 爭議在於景區小馬疑因連續超負荷載客而腰椎斷裂死亡，網民認為這已涉及虐待動物。影片雖未證實地點，但畫面與描述引發強烈譴責。

  • 截至內文所述，涉事景區的名稱與地點尚未由官方披露。網上雖有聲稱可能是北京太師莊一帶騎馬場的爆料，但目前仍未獲證實。

  • 事件引出外界對景區動物健康管理、輪休制度與體重限制的質疑，也再次呼籲建立更完整的動物保護法規，避免經營者為盈利過度壓榨動物。

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