節後首「虎」是他 前廣州書記張碩輔 國慶前就被帶走

廣東省人大常委會黨組成員、副主任張碩輔涉嫌嚴重違紀違法，被調查。(取材自界面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 前廣州市委書記張碩輔被通報接受調查，港媒稱其早在十一前夕已被帶走；他仕途曾一路升遷，卻因廣州砍樹爭議後轉任人大副主任，如今成為最新落馬官員。

十一長假後首「虎」現身。中央紀委國家監委網站8日發布消息，廣東省人大常委會黨組成員、副主任張碩輔涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。有港媒報導，張碩輔在十一前夕已被帶走。他曾任廣州市委書記，被視為政治明星，任職遍及湘滇京粵四地，但因大規模砍伐榕樹觸怒中央，而仕途受挫。過去十多年，廣州有四名市委書記落馬或非正常死亡，包括萬慶良、任學鋒、張碩輔及郭永航。

綜合界面新聞、明報報導，張碩輔1965年8月出生於湖南，畢業於武漢 水利電力學院，長期在湖南省水利系統任職，2008年出任婁底市長，之後擔任永州市委書記。2013年，他以不到48歲之齡升任湖南省副省長，成為當時省政府領導班子中最年輕的成員。

2015年，張碩輔轉任雲南省委常委、省紀委書記，2016年底調任北京市委常委、市紀委書記，2018年7月南下出任廣東省委常委、廣州市委書記，仕途一度看好。

然而，2021年廣州推動道路綠化及公園改造工程，大規模遷移、砍伐逾3000株老榕樹，改種鳳凰木，引發輿論批評，觸怒中央。同年12月，張碩輔與廣州市長溫國輝同時被免職，分別轉任廣東省人大常委會副主任及省政協副主席。

張碩輔近期已較少出現在公開活動中。據報導，廣東省人大常委會9月29日舉行會議時，出席名單未見其名；廣東人大網顯示，他最後一次參加公開活動是在9月4日出席巴西駐廣州總領事館招待會。明報引述消息稱，他在十一前已被帶走，官方延至假期後公布調查消息。

近20天內，廣東省已有兩名省級官員被查。中央紀委國家監委9月21日公布，廣東省人大常委會黨組成員覃偉中涉嫌嚴重違紀違法接受調查。覃偉中此前曾任深圳市市長。