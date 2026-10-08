定位百萬級豪華MPV…尊界V800煞車踏板支架驚爆被踩斷

百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 尊界V800因第三方測試中3台新車煞車踏板支架疑似斷裂登上熱搜，並引發對其制動安全與設計強度的質疑，官方與監管結論仍待確認。

中國「鴻蒙智行」推出的尊界V800定位為百萬級豪華MPV，官方售價區間為76.6萬元人民幣(約10.7萬美元)至101.6萬元起，但「3台尊界V800緊急制動時煞車踏板支架斷裂」近日上了熱搜第一，引發爭議。目前，車品牌方還未回應。

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據自媒體博主「成小直」表示，「開工第一天，懂車帝就玩這麼大啊？！」3台尊界V800，100km/h-0緊急制動，煞車踏板支架都在腳踩到底那瞬間斷了。

「驅動中國」網站報導，字節跳動汽車平台「懂車帝」8日發布測試視頻稱，3台行駛里程極短的尊界V800在封閉場地進行時速100公里至0緊急制動測試時，煞車踏板支架全部出現斷裂。第一輛車在第三次制動時斷裂，第二輛在第四次制動時斷裂；為驗證問題購入的第三輛新車，僅第二腳全力制動便發生斷裂。

測試數據顯示，踏板力傳感器記錄的最高踏板力曾達4589牛，但第3輛車斷裂瞬間讀數為1612牛。測試方稱，相關數值已接近國家標準對制動踏板承受2000牛，並保持5秒不失效的要求邊界。

測試視頻分析指出，尊界V800煞車踏板中心距支架轉軸約130毫米，轉軸區域僅有一層立板支撐；對比車型同位置則設有兩至三層加強立板。拆解後，斷裂支架應力集中區域被發現存在熔接痕，料厚及加強筋設計也相對偏弱，測試方認為可能造成塑料件局部強度不足。

更受關注的是，支架斷裂後，車輛腳剎制動完全失效，只能依靠P擋應急制動。測試顯示，停車距離由正常狀態約38米延長至約140米。車主手冊亦注明，P擋應急制動主要用於減速，不能完全替代常規制動，存在車輛失控風險。

測試方指出，三台不同批次新車在三天內均出現相同位置、相同模式的斷裂，且斷口形態高度相似，因此認為問題並非偶發故障。截至目前，尊界品牌及江淮汽車尚未發布正式調查結論或聲明。

需要注意的是，上述斷裂過程、受力數據及原因分析主要來自第三方測試視頻與現場拆解觀察，尚未經車企或權威檢測機構確認。最終原因及是否涉及車輛安全缺陷，仍待官方調查及監管部門信息。

百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自微博)