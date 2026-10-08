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不是退網原來是落網 網紅「小四爺」騙8人赴緬北

中國新聞組╱北京8日電
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中國人氣網紅「小四爺」。（視頻截圖）
中國人氣網紅「小四爺」。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

曾以反詐形象走紅的網紅「小四爺」，被指以高薪工作誘騙8人赴緬北，涉案後遭警方跨省調查並永久禁言，案件仍在辦理中。

超過80萬人追蹤、曾做「反詐宣傳」的四川搞笑網紅「小四爺」，去年被警方帶走。在央視播紀錄片揭緬北電詐園被剿內幕之際，「小四爺」舊案再掀熱議。粉絲起初以為他賺得盆滿缽滿選擇隱退，真相卻是他早已被江蘇警方跨省帶走調查，涉嫌參與誘騙人員輸送緬北的惡性案件。

綜合媒體報導，宜賓市筠連縣公安2025年6月26日證實，小四爺被警方帶走確有此事，案件由江蘇警方跨省主導偵辦，其擁有超過80萬粉絲的帳號於同年7月1日被平台永久禁言，過往作品全部下架，短短幾天內便掉粉近4萬人。

據知情人士透露，小四爺以「境外高薪拍戲、高薪務工」為誘餌，先後蠱惑八名年輕人前往緬北，網傳每成功輸送一人出境就能獲利12萬元人民幣。這場陷阱最終造成一人死亡、兩人被家屬花錢贖回，還有五人至今仍被困在緬北電詐園區。目前全案仍在司法辦理階段，完整案情仍有待江蘇警方的官方正式通報。

極具諷刺的是，小四爺走紅期間還曾專門拍攝反詐主題短影片，以「揭露境外電詐危害」的正能量形象示人，藉由親民幽默的人設獲取廣大信任。其帳號自2025年4月15日起突然停更並關閉評論區，粉絲起初還以為他是賺夠錢選擇隱退，直到6月證實被捕，真面目才徹底曝光。

不少網友對鏡頭前後的強烈反差感到錯愕與憤怒，「鏡頭前拍反詐，背地裡卻把同胞送進陷阱，簡直太可怕了！」網友們認為，網紅人設全靠影片精心包裝，粉絲濾鏡帶來的信任反而成了最危險的陷阱，徹底撕開了部分草根網紅流量背後的罪惡底色。

小四爺原本是搞笑類自媒體創作者，靠著拍攝接地氣的農村生活幽默短劇走紅，巔峰時期帳號擁有81.3萬粉絲、累計獲讚超2070萬，是川渝地區小有名氣的草根博主。

緬北電詐的鏈條裡，像小四爺這樣的中間人，正是罪惡的第一環。他們不用直接待在境外園區，就在境內網絡上物色目標，花言巧語編織暴富美夢，把同胞哄騙出國，轉手交給犯罪集團換取高額報酬。無數悲劇的源頭，正是來自這類藏在境內互聯網中的引路人。比起遠在境外的歹徒，身邊網紅博主的誘騙，往往更難分辨。

精華 FAQ

  • 外界原以為他是賺夠錢隱退，但實際上是早被江蘇警方跨省帶走，疑涉以高薪拍戲、務工為餌，誘騙人員前往緬北的案件。

  • 知情人士稱共有8人受騙，其中1人死亡、2人被家屬花錢贖回，另有5人至今仍困在緬北電詐園區，後果相當嚴重。

  • 他曾拍攝反詐題材短片，塑造揭露電詐危害的正能量形象，實際卻被指把同胞送進陷阱，形成極大反差並引發輿論震驚。

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