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央視紀錄片／囂張嗆警的KK園區主腦佘智江 被捕畫面曝光

中國新聞組╱北京8日電
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妙瓦底的電詐園區。 (取材自央視)
妙瓦底的電詐園區。 (取材自央視)

AI摘要

文章摘要整理：

央視紀錄片曝光佘智江在泰國落網與引渡細節，揭示其長期在妙瓦底操盤賭詐產業鏈，最終在中緬泰多方執法下被正式引渡回中國受審。

央視紀錄片「緬北電詐覆滅紀實」第三集「共築天網」報導，妙瓦底地區賭詐犯罪核心操盤者之一佘智江，其落網畫面與引渡細節首度曝光，還曾囂張向警方放話憑人脈能擺平一切。這名曾自稱「江湖哥」的黑產頭目，歷經多輪庭審博弈後，泰國上訴法院駁回其全部上訴請求；2025年11月12日，佘智江已正式被引渡回中國接受審判。

早在2021年5月，中國公安部便透過國際刑警組織對佘智江發出紅色通報。2022年8月，泰國警方在機場一家日式料理店將正在用餐的佘智江抓獲。江蘇省公安廳警長施繼列回憶，當時警方出現在他面前時，佘智江先是非常驚訝，隨後態度極其囂張，甚至放言「憑著他人脈關係和灰黑產獲得的利益，能夠完全擺平這些事情」。

然而，警方梳理出大量證據移交泰方，泰國曼谷刑事法院2023年5月一審判決同意引渡，最終在上訴法院終審確定後，徹底粉碎他逃避法律制裁的幻想。

警方辦案機關披露，出生於湖南邵東的佘智江早年在中國搭建網賭平台，潛逃菲律賓後又化名「佘倫凱」、「唐倫凱」，將自己包裝成成功商人，並於2017年在緬甸妙瓦底啟動「亞太新城」項目。該園區表面號稱國際新城，實則藏污納垢，管理控制數十個園中園。

截至2025年11月，其犯罪集團在境外設立的200多個網賭平台，累計吸引國內33萬名賭客參賭，涉案金額高達27億元人民幣；泰國最高檢察院更指出，其集團經營的239個非法賭博網站流動資金超過2.77萬億元。

位於緬甸克倫邦的妙瓦底因與泰國隔莫艾河相望，枯水期易涉水跨境，逐漸成為偷渡與電詐團夥藏匿的聚集地，鼎盛時期曾有多達40多個電詐園區。隨著中緬泰三方推進多邊執法機制，不僅累計將5400名涉詐嫌疑人押解回國，也成功將囂張一時的黑產頭目繩之以法。

2022年8月，泰國警方在機場將正在一家日式料理店用餐的佘智江抓獲。 (取材自央...
2022年8月，泰國警方在機場將正在一家日式料理店用餐的佘智江抓獲。 (取材自央視)

精華 FAQ

  • 他於2022年8月在泰國機場一家日式料理店被捕，之後經曼谷刑事法院一審同意引渡，上訴法院再度駁回其全部請求，最終在2025年11月12日被正式引渡回中國。

  • 表面上它被包裝成國際新城，實際上卻是賭詐犯罪核心據點，內部控制數十個園中園，成為電詐、網賭與灰黑產活動的藏身與運作中心。

  • 截至2025年11月，其境外設立200多個網賭平台，吸引國內33萬名賭客，涉案金額達27億元；三方執法機制也已累計押解5400名涉詐嫌疑人回國。

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