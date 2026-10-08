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央視揭王星案細節 4天被轉賣3次 發求救暗號「貓餵了沒」

中國新聞組╱北京8日電
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王星曾向女友發送約定求救暗號。 (取材自央視)
王星曾向女友發送約定求救暗號。 (取材自央視)

AI摘要

文章摘要整理：

央視紀錄片披露王星遭誘騙至妙瓦底後4天被轉賣3次的細節，也揭示中緬警方與工信部聯手打擊跨境電詐、清剿木姐窩點的成果。

央視紀錄片「緬北電詐覆滅紀實」7日播出第三集「共築天網」報導，官方披露2025年1月引發廣泛關注的演員王星在泰緬邊境失聯事件的詳細案情；紀錄片也展現中緬警方聯合打擊跨境電詐的成果。工信部曾派出百餘人專家團隊常駐雲南邊境，三個月內關停7.5萬個涉詐手機號碼，並在緬甸木姐地區一舉抓獲807名電詐人員。

據紀錄片透露，王星案揭開了妙瓦底人口販賣與電詐交織的黑幕。2024年末，王星在微信群看到偽裝成劇組副導演「顏十六」發布的招募通告，被錄用後於2025年1月2日飛抵曼谷。然而，他隨即被車輛載往泰北並轉賣至緬甸妙瓦底。

途中王星察覺異狀，向女友發送事前約定的求救暗號「貓餵了沒有」，女友隨即報警。江蘇省公安廳民警袁禕指出，王星在四天內接連被轉賣三次；上海市公安局民警王夢宸補充，人口販賣已成團夥核心盈利手段，每人售價可達10萬至20萬元人民幣。王星曾試圖拿錢換取生路，卻被對方冷血回絕，告知「妙瓦底最稀缺的資源是人，而不是錢。」

中泰警方隨後聯手破獲該跨境人口販運集團，抓獲17名犯罪嫌疑人，「顏十六」（本名顏某磊）也在泰國落網。紀錄片提及，「顏十六」曾為影視群演，熟悉影視社群運作手法。此類犯罪團夥已升級詐騙模式，針對不同人群定製虛假劇本，精準包裝身分。上海市檢察院第二分院於今年8月對17名成員提起公訴，控以拐賣婦女、非法拘禁、綁架等罪名。

7日紀錄片播出當天，王星在微博發文表達感謝：「國家的力量與執法機關的堅定擔當，是我們最堅實的底氣。正義永不缺席，願所有人平安順遂。」許多網友也在底下留言為其加油打氣，感嘆「能平安回來真的是萬幸」。

紀錄片另一焦點則落在緬甸木姐地區。時任公安部處長張軍指出，在果敢「四大家族」覆滅後，部分團夥仍藏匿於木姐的酒店、私人別墅等民用建築中繼續作案。時任雲南省德宏州公安局局長彭文海透露，當地地方武裝勢力錯綜複雜，百人以上的勢力曾多達33支，造成治理真空。

為解決跨境網路資源遭偷拉濫用問題，工信部專家團隊與警方進行拉網式排查，關停大量涉詐寬帶與手機號碼，並繪製窩點分布圖，最終透過中緬執法安全合作機制，成功清查木姐電詐窩點。

在曼谷一落地，王星就被「顏十六」預先安排的一輛轎車接走，然而司機並未按預訂的酒店...
在曼谷一落地，王星就被「顏十六」預先安排的一輛轎車接走，然而司機並未按預訂的酒店信息把王星送往普吉島，而是以更換酒店為由變轉方向。 (取材自央視)

精華 FAQ

  • 他先被偽裝成劇組副導的「顏十六」招募，抵達曼谷後再被載往泰北並轉賣到妙瓦底；途中他依約傳出求救暗號「貓餵了沒有」，女友隨即報警。

  • 紀錄片指出，王星4天內被轉賣3次，顯示人口販賣已成團夥核心盈利手段；每人售價可達10萬至20萬元人民幣，甚至被明言「人比錢更稀缺」。

  • 中泰警方抓獲17名嫌犯並提起公訴；工信部派百餘人專家團隊常駐雲南邊境，3個月關停7.5萬個涉詐號碼，並配合中緬合作清查木姐窩點。

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