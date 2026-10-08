浙42歲女子砸重金灌腸「排毒」 腸子被捅破曝慘況

示意圖。（取材自瀟湘晨報）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江42歲李女士在美容院接受高價灌腸排毒時，因操作不當導致腸穿孔與瀰漫性腹膜炎，經搶救後脫離危險，醫師也提醒灌腸不可當作養生手段。

浙江一名42歲女子在美容院購買高價灌腸「排毒」套餐，灌腸過程中腸子被捅破，造成腸穿孔並引發瀰漫性腹膜炎，住進加護病房，所幸脫離危險。相關話題「女子美容院灌腸腸子被捅破」7日登上中國社群平台熱搜。

據浙醫在線報導，42歲的李女士平時十分注重保養，在美容院花費重金購買了號稱能「排毒煥亮水光肌」的高端灌腸排毒套餐。灌腸時，不明液體被加壓灌入，李女士突然感到肚子一陣撕裂般劇痛，瞬間冷汗直冒，幾近休克。

李女士被緊急送醫搶救後，醫生發現，不正規的灌腸操作已把腸子捅破，導致腸穿孔，大量糞便與腸管內容物漏進腹腔，引發極為凶險的彌漫性腹膜炎，她因此住進重症監護室。經及時救治，李女士最終脫離危險。

據報導，浙江省立同德醫院肛腸外科主任陳誠豪提醒，灌腸不是日常養生手段，而是一項需要由醫護人員評估與操作的醫療行為。他說：「門診中確實接診過一些像王燦這樣，在非醫療機構地方灌腸引發不當後果的患者。」

陳誠豪介紹，灌腸是將一定量的液體經肛門注入直腸和結腸，以達到清潔腸道、給藥、降溫或診斷等目的的醫療操作。灌腸對液體的溫度、用量與灌入壓力都有嚴格要求，一旦操作不當，輕則水中毒、電解質紊亂，重則腸穿孔。頻繁灌腸還會破壞腸道菌群與腸道自身的排便反射，導致重度依賴性便秘。因此，不可自行灌腸，也不要在非醫療機構灌腸。

陳誠豪指出，灌腸有明確禁忌，以下情況嚴禁灌腸：

‧急腹症，如腸穿孔、腹膜炎、急性闌尾炎。

‧消化道正在出血，灌腸會加重出血，危及生命。

‧嚴重腸梗阻、腸壞死。

‧嚴重心腦血管疾病，灌腸刺激與液體負擔容易誘發心衰、心律不整。

‧妊娠期，尤其是孕早期與晚期，可能誘發流產或早產。

‧肛周有創口，如剛做完肛門、直腸手術，或嚴重痔瘡急性發作期。

‧身體極度衰弱、不能耐受者。