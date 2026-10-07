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重慶男偷百萬茅台留信失主、警方「抓不到我」 下場慘了

中國新聞組 /北京7日電
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男子盜竊後留信「安慰」失主。(視頻截圖)
男子盜竊後留信「安慰」失主。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

重慶南岸一名有前科的鍾某入室盜走近100萬元茅台，還留下挑釁警方的信件，但最終仍被警方迅速鎖定並抓獲，贓酒全數追回。

近日，重慶市南岸區發生一起離奇且令人啼笑皆非的特大入室盜竊案。一名擁有多次盜竊前科的嫌犯鍾某，夜闖民宅盜走失主珍藏、價值近100萬元人民幣(約15萬美元)的茅台酒。令人瞠目結舌的是，鍾某作案後竟在現場留下兩封打印信件，一封假意「安慰」受害者「錢財乃身外之物，不要急壞身體」；另一封則囂張向警方下「戰書」，宣稱自己反偵察技術完美、「你們抓不到我」。然而，這場自導自演的「完美犯罪」僅維持了短暫時刻，重慶警方迅速破案將其抓獲歸案，囂張竊賊終究難逃法網。

據悉，案發當天，重慶市南岸區公安分局接獲轄區居民報案，稱其家中存放的大量高檔茅台酒不翼而飛，總價值近100萬元。警方接警後立即趕赴現場展開勘查。就在辦案民警搜尋線索時，發現案發現場顯眼處留有兩封電腦打印的信件，內容令人始料未及。

第一封信專門寫給失主，字裡行間透著荒謬的「善意」。鍾某在信中寫道：「希望您能以平常心對待，畢竟錢財乃身外之物，千萬不要急壞了身體，祝您身體健康。」而第二封信則是寫給辦案民警的公然挑釁。鍾某在信中詳細列舉了自己的「反偵察手段」，聲稱自己作案時身穿防護服、頭戴面罩、手套及鞋套，事後還使用高濃度酒精徹底清理了現場，並自信滿滿地寫下：「我沒留下什麼痕跡，別忙活了，你們抓不到我，一個指紋或腳印都找不到。」

這種既虛偽又極具挑釁意味的舉動，不僅沒有嚇退警方，反而成為辦案人員加速破案的催化劑。重慶南岸警方迅速抽調精幹警力組成專案組，結合現代刑偵技術與周邊大數據摸排，僅用極短時間便穿透了鍾某精心偽裝的掩護，精準鎖定了嫌疑人鍾某的身分與落腳點，並順利將其抓捕歸案，現場繳獲被盜的全部茅台酒。

警方表示，嫌疑人鍾某本以為靠著全套防護裝備和酒精清理就能萬無一失，卻低估了現代警務科技與刑偵技術的打擊能力。目前，鍾某因涉嫌盜竊罪已被依法刑事拘留。法律專家指出，鍾某盜竊數額特別巨大，且屬於累犯，作案後留下信件挑釁警方，更反映出其主觀惡性極深，這些情節都將在後續審判中作為從重處罰的重要依據。這起企圖靠挑釁博取關注的「荒誕劇」，最終以竊賊鋃鐺入獄畫下了句點。

精華 FAQ

  • 嫌犯鍾某夜闖重慶南岸區民宅，偷走失主珍藏的大量高檔茅台酒，總價值接近100萬元人民幣，屬於特大入室盜竊案。

  • 其中一封假意安慰失主，要對方別為錢財傷身；另一封則直接向警方挑釁，聲稱自己做足反偵察準備，警察抓不到他。

  • 警方接報後迅速勘查現場，結合現代刑偵技術與大數據摸排，很快鎖定鍾某身分與落腳點，將其抓獲並追回全部被盜茅台酒。

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