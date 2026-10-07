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緬甸電詐據點距雲南口岸不到200公尺 3個月關停7.5萬門號

記者張鈺琪／即時報導
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位於緬甸木姐的天下財富娛樂廣場酒店，距雲南瑞麗姐告邊境口岸直線距離不足200公尺...
位於緬甸木姐的天下財富娛樂廣場酒店，距雲南瑞麗姐告邊境口岸直線距離不足200公尺。大陸警方掌握的訊息顯示，2024年春節期間，整棟大樓已經完全被電詐集團占據。（取材自央視新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

央視揭露緬甸木姐成為緊貼雲南口岸的電詐據點，中國公安與工信部門隨即整治，3個月內關停大量涉詐門號、寬頻與無線橋接器。

央視揭露，位於緬甸木姐（Muse）的「天下財富娛樂廣場酒店」，距雲南瑞麗姐告邊境口岸直線距離不足200公尺，2024年春節期間整棟大樓已完全被電詐集團占據。中國公安及工信部門隨後展開整治，僅3個月便關停木姐地區涉詐手機門號7.5萬個、寬頻帳號4,000多個，並清理近百個無線網路橋接器。

央視新聞報導，由中國公安部和中央廣播電視總台聯合製作的紀錄片「緬北電詐覆滅紀實」，於10月5至7日在央視綜合頻道播出，揭露打擊緬北電詐犯罪專案行動的過程。

報導指，位於緬甸木姐的天下財富娛樂廣場酒店，距雲南瑞麗姐告邊境口岸直線距離不足200公尺。中國警方掌握的訊息顯示，2024年春節期間，整棟大樓已經完全被電詐集團占據，電詐分子「換殼再生、持續作案」。

自2023年7月展開打擊緬北電詐犯罪專案行動以來，緬北果敢「四大家族」主要成員陸續落網，「佤邦」和「撣邦第四特區」電詐集團瓦解。不過，專案行動另一個重點區域木姐，遲遲未能取得突破。

報導提及，木姐位於緬甸東北、隸屬撣邦，與雲南瑞麗隔江相望，是連接中緬的重要門戶。由於當地多方武裝勢力交錯，形成治理真空，使木姐成為電詐據點藏匿地。

時任雲南省德宏州公安局局長彭文海表示，「除了明面上的緬甸國防部批准的幾個民團以外，還有各種小股的地方小武裝，相當於家族勢力。我們當時統計了一下，100個人以上的勢力，總共有33支。」

報導指，在各方武裝勢力庇護下，木姐電詐據點快速增加。中國警方在木姐當地警方協助下，透過案件研判、人員排查，逐步掌握電詐據點詳細資訊，並繪製木姐電詐據點分布圖。

中緬警方發現，木姐地區電詐據點分布與緬北果敢等地不同，呈現「分散隱蔽」特徵。不同於傳統電詐園區大規模集中、封閉式運作，詐騙集團將據點「化整為零」，分散藏匿在飯店、公寓、私人別墅等民用建築內。

中國工信部網路安全管理局二級巡視員張正表示，「比如說偷拉的無線網橋、電纜、光纜，這樣把我們的網路資源拉到木姐去遠程使用，可以冒充成我境內的人員，再對境內實施詐騙。」

報導稱，電詐集團透過各種隱蔽手段，「嫁接」或盜用中國境內通訊訊號，使境外詐騙行為披上「境內」地理外衣。

工信部專家團隊與公安機關隨後清查重點區域非法設備、鎖定涉詐線索，僅3個月便關停木姐地區涉詐手機門號7.5萬個、寬頻帳號4000多個，並清理近百個無線網路橋接器，以切斷詐騙分子與中國境內用戶的通訊管道。

自2023年7月展開打擊緬北電詐犯罪專案行動以來，緬北果敢「四大家族」主要成員陸...
自2023年7月展開打擊緬北電詐犯罪專案行動以來，緬北果敢「四大家族」主要成員陸續落網，「佤邦」和「撣邦第四特區」電詐集團瓦解。（取材自央視新聞）

精華 FAQ

  • 因其距雲南瑞麗姐告邊境口岸直線距離不足200公尺，且2024年春節時整棟大樓已被電詐集團占據，成為緊貼國境線的詐騙據點。

  • 他們先掌握據點分布並鎖定涉詐線索，再清查非法設備、斬斷通訊管道，3個月內關停7.5萬個涉詐手機門號、4,000多個寬頻帳號及近百個無線網路橋接器。

  • 木姐據點呈現分散隱蔽特徵，詐騙集團把據點藏在飯店、公寓與別墅等民用建築內，並偷拉或盜用境內通訊訊號，冒充境內人員對中國民眾實施詐騙。

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