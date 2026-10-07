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重慶違法盜礦 7人礦洞內遇暴雨溺斃 涉案21人被捕

中國新聞組╱北京7日電
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重慶發生違法盜礦事件，有7個人在礦洞內遭遇暴雨溺斃。(取自央視新聞)
重慶發生違法盜礦事件，有7個人在礦洞內遭遇暴雨溺斃。(取自央視新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

重慶酉陽一處封閉廢棄汞礦洞因暴雨突漲水，造成7名盜礦者溺斃，警方已拘捕21名涉案人員，並將依法追究責任。

重慶市酉陽土家族苗族自治縣公安局5日晚通報，當地查獲一宗違法盜礦案件，七人在盜礦時死亡，涉案21人被捕。初步調查，死者是因盜礦時因降雨引發礦洞突發漲水溺亡，村民表示，死者多是酉陽和秀山人，年齡從20多歲到50多歲不等。

新華社報導，公安機關3日接獲民眾報警，有人在酉陽縣與秀山縣交界處一封閉廢棄礦洞失聯；警方在該封閉廢棄礦洞內發現七名死者，初步調查確認，死者盜礦時因降雨引發礦洞突發漲水溺亡。在人員搜尋過程中，公安機關及時查獲違法盜礦案件，現已將21名盜礦人員拘捕，警方正在積極偵訊中，當局將依法嚴肅追究相關人員責任。

另據澎湃新聞報導，涉事礦洞疑似為一處廢棄多年的汞礦，地點位於酉陽縣龍潭鎮的大山裡。根據當地氣象局消息，2日晚間6時至3日上午8時，酉陽有雷陣雨，雨量普遍中到暴雨，局地大暴雨。

公開資料顯示，酉陽汞礦儲量大、易選易冶、品位高，為全國稀有，主要產於龍潭江口、板溪山羊等地，成規模開採朱砂、冶煉水銀已有上千年歷史，當地汞礦盜採的情況持續多年，最嚴重的時候盜採規模達數百人。

目前，酉陽根據礦產資源規畫依法關閉整合了一批破壞資源、汙染環境、布局不合理以及不符合安全生產條件的礦山，汞礦已全部關閉。

據新黃河報導，涉事礦洞是秀山縣溪口鎮政府曾宣布關閉的三座汞礦之一。有死者家屬表示，溪口2日突降大雨，礦下水勢過大，死者未能及時撤出。附近村民表示，七名死者大多是酉陽和秀山人，有些平時在外務工，年齡從20多歲到50多歲不等。

精華 FAQ

  • 根據警方通報，這起發生在重慶酉陽與秀山交界廢棄礦洞的違法盜礦案，共造成7人死亡，死因初步判定為礦洞內突發漲水後溺亡。

  • 公安機關在搜尋失聯人員過程中，及時查獲這宗違法盜礦案件，目前已將21名盜礦人員拘捕，案件仍在進一步偵訊與調查中。

  • 初步調查顯示，事發時當地降雨引發礦洞突發漲水，導致人員來不及撤離而溺亡；涉事地點位於酉陽與秀山交界的封閉廢棄汞礦洞。

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