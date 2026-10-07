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央視紀錄片／頭目現金多到發霉 屋頂曬錢成奇景 被偷千萬也沒發覺

記者賴錦宏／北京7日電
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電騙頭目手握巨額不義之財，常在房頂裏攤開鈔票曬太陽，成為當地一景。（視頻截圖）
電騙頭目手握巨額不義之財，常在房頂裏攤開鈔票曬太陽，成為當地一景。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

央視紀錄片揭露緬北電詐黑幕，從鮑岩板曬錢防霉到白家集團覆滅，呈現電詐勢力在當地官匪勾連、規模龐大與最終遭中方打擊的過程。

央視5日播出紀錄片，回顧公安機關打擊電詐過程。片中並提及，緬北電詐頭目鮑岩板家中的錢多到發霉，鮑岩板經常在房頂和院子裡曬錢以防止現金發霉。

據央視新聞報導，由公安部和中央廣播電視總台聯合攝製的三集紀錄片「緬北電詐覆滅紀實」，10月5日至7日在央視綜合頻道傍晚6時檔首播。

央視新聞稱，早就進入警方視線的鮑岩板曾是緬甸「佤邦」勐波縣縣長、建設部部長，何春田曾是「佤邦」勐能縣縣長。在他們的庇護下，「佤邦」支撐了很多「官匪一體」、高度組織化的電詐犯罪集團。高峰時期，僅「佤邦」勐波地區就有電詐窩點265個，涉詐有近6萬人。

報導還提到，為防止家中存放的巨額現金發霉，「鮑岩板經常在房頂和院子裡曬錢，成為當地一景」。鮑岩板犯罪集團主要成員郭某賀說：「聽說他家有個大庫房，專門往那個庫房裡裝錢。有個警衛員把大門的，偷他1000來萬他都不知道，因為他錢多。」

此外，緬北白家犯罪集團首要分子白應蒼也在片中出鏡。白應蒼是緬甸果敢同盟軍原副司令白所成的二兒子，曾擔任果敢自治區民兵大隊隊長、財政局副局長等職務，主導建立多個電詐園區，已於2026年2月2日遭執行死刑。

紀錄片稱，中方工作組曾三次約見果敢四大家族代表，但收效甚微。果敢四大家族即白所成家族、魏超仁家族、劉正祥家族和劉國璽家族。

紀錄片也播出白應蒼臨刑前的採訪內容。白應蒼說：「2023年9月份才知道，就是中國要動真格了。是因為中國這邊的官員去邊境給我們開會，讓我們一定要清除詐騙，我們也開了三次會。」白應蒼說：「一開始的時候我們也想著先看一下其他家的動靜，其他家交我們也交，其他家不交，我們也就不交了。」

緬北電詐頭目鮑岩板家中的錢多到發霉，鮑岩板因此經常在房頂和院子裡曬錢以防止現金發...
緬北電詐頭目鮑岩板家中的錢多到發霉，鮑岩板因此經常在房頂和院子裡曬錢以防止現金發霉。(取材自杭州市公安局公告)

精華 FAQ

  • 紀錄片稱鮑岩板家裡現金多到會發霉，他為了防潮，常把錢搬到房頂和院子裡晾曬，甚至成為當地奇景，也反映其非法資金規模驚人。

  • 報導指出鮑岩板曾任佤邦勐波縣縣長與建設部部長，在其庇護下，佤邦形成官匪一體的電詐網絡，高峰時勐波地區就有265個窩點，涉詐近6萬人。

  • 白應蒼表示，直到2023年9月才意識到中國會動真格，因邊境官員曾要求清除詐騙；但他們內部仍觀望其他家族動向，想等別人先交代再跟進。

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