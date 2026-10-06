擺酒未領證分手 廣州男付18.8萬彩禮 法院為何判退10萬？

示意圖 。(取材自濟寧新聞網)

AI摘要 文章摘要整理： 廣州一對男女辦婚禮後未登記結婚即分手，男方要求退還30多萬元費用，法院綜合共同生活與生育情況，判女方返還部分彩禮與酒席錢。

廣州一名1996年生的黃姓男子與1997年生的焦姓女子於2024年經介紹相親相識，同年在女方老家舉辦婚禮。男方支付了18.8萬元彩禮及10萬元酒席錢，連同見面禮、紅包、微信 轉帳等費用共計30多萬元。然而，兩人舉辦婚禮後一直未辦理結婚登記，最終走向分手。男方隨後提告要求女方退還全部彩禮、酒席錢等各項費用。

根據濟寧新聞網報導，一審法院判決焦女需返還彩禮10萬元、酒席錢4萬4946元及黃金對戒一只，駁回黃男其他訴訟請求；雙方不服均提出上訴，廣州中院二審駁回上訴，維持原判。法院引用相關司法解釋指出，雙方雖未辦理結婚登記，但已按習俗舉辦婚禮且已孕育並生育一女，彩禮及酒席錢部分已用於共同生活、婚禮籌備及子女撫養。經綜合考量共同生活與孕育撫養情況後，酌情確定返還比例。

訴訟過程中，雙方各執一詞。黃男提交聊天紀錄，指出焦女曾傳訊息表示「我一開始就沒想過領證」、「我對婚姻不感興趣的」，質疑女方「騙婚」且雙方無穩定共同生活；焦女則反駁，自己在2024年10月1日婚禮當天，才意外得知黃男父親身患帕金森病、腦梗後遺症且右臂殘疾、生活無法自理，認為男方隱瞞重大事實導致信任崩塌，才說出不領證的氣話。

二審法院認定，父母健康狀況不構成法律意義上的欺詐，結合籌備婚禮與生育等行為，認定雙方曾有締結婚姻的真實意願，未能領證係因觀念差異與家庭矛盾。

此外，訴訟期間還發了親子鑑定插曲。黃男在訴訟中多次質疑女兒非親生，焦女被迫申請鑑定，最終中山大學法醫鑑定中心結果確認黃男為生物學父親。對此，二審判決書直接指出，親子鑑定係因黃男「無端懷疑」引發，最終結果支持親子關係，故3200元的鑑定費用判由黃男承擔。

這起未領證引發的彩禮官司在網路上曝光後，引發大量網友對婚前誠信與彩禮返還標準的討論。不少人留言表示，「沒有領證就辦婚禮風險太高」，也有網友認為，法院考量女方獨自撫養孩子的實際支出做出部分退還的判決相當合理，直言雙方在感情與經濟上的紛爭，最終演變成法律與現實生活消耗的無奈結局。