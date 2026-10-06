粗口逼東航空姐下跪 男被扒大有來頭 竟是上市公司老董

歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

AI摘要 文章摘要整理： 東航乘客因手肘被餐車碰到後在客艙內失控辱罵、威脅空服員，東航已報案並暫停其承運服務，事件也引發社會對服務業尊嚴與勞動處境的討論。

AI摘要 文章摘要整理： 東航乘客因手肘被餐車碰到後在客艙內失控辱罵、威脅空服員，東航已報案並暫停其承運服務，事件也引發社會對服務業尊嚴與勞動處境的討論。

中國東方航空近日發生一起乘客因手肘遭餐車無意磕碰，而大鬧客艙、逼空姐下跪的公共事件，引發全網高度關注，網友翻出涉事男子竟然是上市公司董事長。東航 3日再度發布通報，指出乘客歐某某連續使用粗俗過激言語，並威脅腳踢空服員、要求落地後陪同就醫，嚴重侵害員工人格尊嚴與履職權益，公司已正式向公安機關報案，並對歐某某實施暫停承運服務的處置。

根據飯點資訊報導，這起事件源於空姐推餐車時的無意磕碰，儘管機組人員第一時間道歉，甚至出現空服員下跪致歉的情形，歐某某仍持續刁難。隨後網友扒出歐某某身分，為1961年出生、擁有博士學歷的某上市公司董事長兼總裁，其高管身分與客艙內的蠻橫舉動形成強烈反差，東航的報案與暫停承運處置，也釋放出民航客艙絕非法外之地的清晰信號，後續仍待公安部門調查。

事件曝光後在網路上掀起輿論風暴，大量網友表達強烈憤慨，「空姐只是打工謀生，不該被當作可以隨意呵斥的對象」，更有網友直言「尊重從來都是相互的，倘若被刁難的是自己的家人，想必不會如此冷漠強勢」，批評部分消費者誤以為花錢就能居高臨下，無視服務人員的人格尊嚴。

受此事件影響，航空業勞動者的職場處境也受到外界審視。前空服員楊楠受訪時道出業界辛酸，表示空服員日常面臨極高工作壓力與嚴格規範，若遭遇無法證實的乘客投訴，公司往往直接判定有效，導致員工需寫檢討、扣績效，甚至在休息日服行政班作為處罰。這種面對壓力卻孤立無援的環境，讓不少從業者深感心折。

楊楠感嘆，空服員行業宛如「圍城」，許多人因高壓而選擇離職，但公司對辭職通常第一時間批准，因為外頭總有人排隊等著進來。這起大鬧客艙事件，不僅揭示尊重公共秩序與服務人員尊嚴的重要性，也讓大眾重新關注民航第一線勞動者的權益維護。

歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

東航空姐跪地道歉，乘客不滿還要「踹一腳」。（視頻截圖）