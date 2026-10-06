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央視揭電詐園內幕／業績差天天挨打 「豬仔」遭割腎抵債

中國新聞組／北京6日電
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一名曾偷渡至緬北的唐姓男子，因詐騙業績不佳，被迫簽下人民幣7萬元欠條，詐騙公司甚...
一名曾偷渡至緬北的唐姓男子，因詐騙業績不佳，被迫簽下人民幣7萬元欠條，詐騙公司甚至提出要他「賣腎抵債」。(取自央視新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

央視首播紀錄片揭露緬北電詐園血腥黑幕，唐某豐因輕信發財夢偷渡後被轉賣、毆打，最後還在農家小院遭強摘腎臟抵債。

隨著紀錄片「緬北電詐覆滅紀實」在央視首播，一名緬北電詐園「豬仔」唐某豐獲救後的驚悚自述，撕開了境外詐騙園區最血腥殘酷的一面。他因輕信「緬北遍地是黃金」的謊言偷渡出境，最終不僅淪為跨園區轉賣、天天挨打的工具，更落得在農家小院被「割腎抵債」的悲慘下場。

2021年，唐某豐懷揣著發財夢偷渡至緬北「佤邦」的一處詐騙園區。然而一踏入園區，現實便給了他迎頭痛擊。在高度軍事化與暴力控制的園區內，根本沒有「能掙到錢」這回事。到了那邊以後，過的真是人不人、鬼不鬼的日子，讓人真正見識到什麼叫地獄。

唐某豐因為性格或能力原因，在非法的「詐騙業績」上始終沒有起色，這在純粹榨取暴利的電詐園區如同犯了死罪。園區主管隨即強迫他簽下人民幣7萬元的離譜欠條，並以此為由，將他當作商品在各大詐騙園區之間無情地倒手轉賣。

每被轉賣到一個新的詐騙公司，唐某豐都因為業績毫無起色而遭遇更殘暴的對待。在日復一日的毒打下，他的身體終於支撐不住，全身被打得傷口嚴重潰爛、甚至無法行走。

眼見唐某豐已經失去繼續從事詐騙的勞動能力，殘忍的詐騙公司非但沒有放人，反而榨取他最後的「剩餘價值」，冷血地提出讓他「賣腎抵債」。面對這種非人道的恐怖要求，當時已經身心崩潰、瀕臨死亡邊緣的唐某豐，心中唯一的念頭竟然只有逃離，「那時候不要說一個腎了，鋸條腿、鋸條手我都願意，只要能離開。」

沒過多久，詐騙公司一名綽號叫「阿貴」的老闆單獨把唐某豐叫進辦公室，冷冷地告知他「配型成功了」。隨後，唐某豐被帶出園區，押送到一處偏僻的農家小院裡。在沒有任何正規醫療防護、極度簡陋且違反人道的環境下，他被硬生生摘除了一顆腎臟。

針對這類案例，浙江省杭州市公安局蕭山區分局刑偵大隊副大隊長胡曉雄在片中指出，這些偷渡者所謂的發橫財就是搞詐騙，因此在法律與社會結構上，「他其實既是犯罪分子，也是受害人。」唐某豐的荒誕與悲慘遭遇，不僅僅是一場財富騙局，更是一樁洗劫財富、殘害生命、摧毀希望的黑色犯罪鐵證。

精華 FAQ

  • 他輕信「緬北遍地是黃金」的說法，抱著發財夢偷渡到佤邦詐騙園區，結果一進園就被暴力控制，從求職幻想淪為被剝削與轉賣的「豬仔」。

  • 因為他在非法詐騙業績上一直沒有起色，園區主管便逼他簽下7萬元欠條，之後把他當商品在多個園區間倒手，並以毒打逼迫繼續工作。

  • 案件顯示電詐園區不只詐騙金錢，還伴隨囚禁、虐打與器官傷害等極端暴力；警方也指出，偷渡者在法律上可能既是犯罪分子，也是受害人。

偷渡 詐騙

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