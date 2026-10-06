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央視揭密緬北電詐園 女頭目伏刑前微笑 靶場牆面布滿彈孔

中國新聞組／北京6日電
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明珍珍伏刑前受訪時淡定微笑。（視頻截圖）
明珍珍伏刑前受訪時淡定微笑。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

央視與公安部合拍紀錄片揭露緬北電詐黑幕，還原臥虎山莊槍擊案與跨境追緝過程，並呈現多名頭目落網、園區清零及案件下降成效。

中國公安部與中央廣播電視總台聯合攝製的三集大型紀錄片「緬北電詐覆滅紀實」，10月5日起連續三天在央視播出。該片首次公開大量珍貴的第一手影像，徹底揭開緬北白家、明家等「四大家族」犯罪集團的黑色產業鏈，更首次還原震驚中外的「10·20臥虎山莊槍擊案」奪命內幕。

紀錄片第一集「利劍出鞘」直擊緬北電詐的殘酷日常。片中，犯罪集團以「遍地是黃金」等謊言誘騙民眾偷渡，一旦進入園區，便淪為被隨意凌虐的工具。一名倖存者在鏡頭前絕望地表示：「說我們是『豬仔』，我覺得還是高看自己了，事實上根本談不上把你當人，過著人不人、鬼不鬼的日子。」而白家首要分子白應蒼、明家核心成員巫鴻明等人在落網後也供述，當地一度形成「不做詐騙就無所事事」的瘋狂風氣，每筆利益背後都是血淋淋的掠奪。

最令人怵目驚心的是明家控制的「臥虎山莊」地下靶場，畫面顯示，靶場牆面布滿密密麻麻的機槍掃射彈孔，溫州警方辦案人員指出，這裡就是犯罪集團處置、甚至機槍掃射屠殺底層涉詐人員的滅口刑場。

2023年10月20日，明家為逃避中緬聯合清查，在轉移涉詐人員時，對試圖逃跑的中國籍人員進行武裝鎮壓，造成多名中國公民慘死。令人憤怒的是，案發初期緬方相關地方勢力為了掩蓋罪行，竟一再向中方說謊通報稱「園區內沒有中國人死亡」，企圖透過銷毀證物逃避制裁。為查明真相，中國警方在複雜的戰事環境下跨境取證，實地勘查並挖掘出死者遺體，戳破對方的謊言。

隨後兩集「犁庭掃穴」與「共築天網」則聚焦驚心動魄的跨境追緝，包含明家、白家核心成員陸續落網，妙瓦底「亞太新城」賭詐主犯佘智江等巨頭也被一網打盡。片中罕見曝光了女頭目明珍珍等首犯在被執行死刑前的畫面，她行刑前神情淡定、面戴笑意，其冷血與毫無悔意的姿態引發全網強烈譴責。

據公安部最新數據，自2025年10月以來，中國電詐案件發案數已連續11個月同比下降；2026年上半年，電詐立案數再度同比下降15.6%。截至今年6月，緬方已累計向中方移交涉詐嫌疑人5.8萬名，緬北規模化電詐園區基本實現清零。

這部紀錄片不僅揭示跨境電詐對人身安全與生命的嚴重侵害，也為這場打擊跨境電詐的國家行動寫下最關鍵的一頁。

電騙頭目手握巨額不義之財，常在房頂裏攤開鈔票曬太陽，成為當地一景。（視頻截圖）
電騙頭目手握巨額不義之財，常在房頂裏攤開鈔票曬太陽，成為當地一景。（視頻截圖）

明家電詐園靶場。（視頻截圖）
明家電詐園靶場。（視頻截圖）

2023年10月20日凌晨，臥虎山莊內人員趁轉移時逃跑，明家民兵開槍造成4死4傷...
2023年10月20日凌晨，臥虎山莊內人員趁轉移時逃跑，明家民兵開槍造成4死4傷。「10·20臥虎山莊槍擊案」震動中方，加速中方打擊緬北「四大家族」的進程。（取材自央視新聞）

精華 FAQ

  • 紀錄片聚焦白家、明家等犯罪集團的誘騙、拘禁、虐待與洗錢鏈條，也首次公開臥虎山莊槍擊案內幕，呈現電詐園區如何淪為暴力與剝削的犯罪基地。

  • 片中指稱該地下靶場牆面布滿機槍掃射彈孔，疑為處置涉詐人員的滅口刑場。這些畫面直觀呈現犯罪集團的殘暴手段，因此格外震撼。

  • 根據文中數據，緬方已累計向中方移交5.8萬名涉詐嫌疑人，緬北規模化電詐園區基本清零；中國電詐案件也連續11個月同比下降，整體打擊成效明顯。

槍擊 偷渡

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