我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約雙十酒會 州府代表等數百人同慶 李志強：美台共享民主信念

諾貝爾物理獎 比利時裔美物理學家研究微中子獲獎

男進京「兌獎9000萬」失聯3個月 為何後來在內蒙放羊？

中國新聞組╱北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙某在內蒙古赤峰放羊。(取材自都市快報橙柿互動)
趙某在內蒙古赤峰放羊。(取材自都市快報橙柿互動)

AI摘要

文章摘要整理：

男子誤信網路高額中獎騙局赴京兌獎後失聯3個月，警方跨地追查後在內蒙古尋獲，原來他途中迷路餓暈，幸得村民救助。

一名男子因輕信網路「中獎9000多萬元」的騙局，專程從外地前往北京兌獎，沒想到之後竟離奇失聯長達3個月。北京警方接報後一路追查，發現男子曾被人介紹到內蒙古赤峰放羊，民警跨越北京、內蒙古兩地，走訪百餘名牧民、驅車千餘公里，最終在翁牛特旗找到他。原來男子毫無放羊經驗，途中又弄丟手機、迷失方向，甚至餓暈在路邊，所幸獲好心村民救起並收留，之後留在當地務農。

據都市快報橙柿互動報導，近日，北京警方接到趙某家人報案，稱趙某來京後已失聯3個月，家人遲遲聯繫不上，擔心他可能遭遇意外。民警調查發現，趙某此前輕信網路高額中獎騙局，相信自己可以領取人民幣9000多萬元獎金，因此專程前往北京，準備兌獎。

警方掌握情況後，原本準備協助趙某安排返鄉行程，沒想到他抵達北京西站後再次脫離警方掌握，隨後失去蹤跡。專案組循線調查，找到一名中介人員，才得知趙某曾被介紹前往內蒙古赤峰從事放羊工作。

民警隨即趕赴赤峰展開搜尋，但抵達後僅找到趙某遺落的身分證。為了確認他的下落，警方擴大搜尋範圍，走訪百餘名牧民及當地群眾，並驅車千餘公里追查線索。經過持續尋找，最終在翁牛特旗找到趙某。

警方調查後發現，這場持續3個月的「失聯」其實是一場虛驚。趙某原本沒有放羊經驗，被介紹到當地後，因無法適應相關工作，途中獨自離開。不料他又弄丟手機，在陌生環境中迷失方向，最後因飢餓體力不支，直接餓暈在路邊。

幸運的是，趙某被當地好心村民發現並救起。村民將他收留，之後趙某便留在當地務農。由於手機遺失、與外界聯繫中斷，加上家人不知道他的去向，才造成長達三個月的失聯。

確認趙某平安後，民警協助安排相關事宜，並護送他與家人團聚。從「兌獎9000多萬元」的網路騙局，到輾轉內蒙古放羊，再到迷路餓暈、被村民救起，這段經歷也讓家人從長期擔憂轉為終於放下心來。

警方提醒，網路上所謂高額中獎、先付費後領獎等信息往往暗藏騙局，民眾切勿因貪圖巨額獎金而上當受騙。若人在外地遇到困難或與家人失去聯繫，也應及時向警方求助，以免因資訊中斷造成更大風險。

警方護送趙某(中)回家。(取材自都市快報橙柿互動)
警方護送趙某(中)回家。(取材自都市快報橙柿互動)

精華 FAQ

  • 他因輕信網路上可領9000多萬元獎金的中獎騙局，專程前往北京準備兌獎；其後又脫離警方掌握，才導致長達3個月失聯。

  • 警方先接獲家屬報案，再追查到中介人員，得知他曾被介紹去內蒙古赤峰放羊；之後跨北京、內蒙古兩地走訪百餘名牧民，終在翁牛特旗找到他。

  • 男子沒有放羊經驗，無法適應工作後獨自離開，途中又弄丟手機、迷失方向，最後因飢餓體力不支餓暈路邊，所幸被村民救起收留，之後留在當地務農。

上一則

中國遊客天真的像「渡渡鳥」？ 老外邊酸邊羨慕這一點

下一則

蔡天鳳被碎屍 烹煮驚悚細節曝光「2鍋湯」驗出頭顱、碎肉

延伸閱讀

「我是無證移民 中1萬請幫忙兌獎」 假彩票詐騙82歲婦失2500元

「我是無證移民 中1萬請幫忙兌獎」 假彩票詐騙82歲婦失2500元
陝西男醉駕碾壓女教師 拖行5.9公里致死 燒記憶卡再沖走

陝西男醉駕碾壓女教師 拖行5.9公里致死 燒記憶卡再沖走
重慶4歲童到奶奶朋友家玩 從17樓窗墜下致殘 友過失判賠38萬

重慶4歲童到奶奶朋友家玩 從17樓窗墜下致殘 友過失判賠38萬
墜入託運陷阱 香港女子失珍貴灰鸚鵡 記者扮客戶抓騙徒

墜入託運陷阱 香港女子失珍貴灰鸚鵡 記者扮客戶抓騙徒

熱門新聞

王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業