男進京「兌獎9000萬」失聯3個月 為何後來在內蒙放羊？

趙某在內蒙古赤峰放羊。(取材自都市快報橙柿互動)

AI摘要 文章摘要整理： 男子誤信網路高額中獎騙局赴京兌獎後失聯3個月，警方跨地追查後在內蒙古尋獲，原來他途中迷路餓暈，幸得村民救助。

一名男子因輕信網路「中獎9000多萬元」的騙局，專程從外地前往北京兌獎，沒想到之後竟離奇失聯長達3個月。北京警方接報後一路追查，發現男子曾被人介紹到內蒙古赤峰放羊，民警跨越北京、內蒙古兩地，走訪百餘名牧民、驅車千餘公里，最終在翁牛特旗找到他。原來男子毫無放羊經驗，途中又弄丟手機、迷失方向，甚至餓暈在路邊，所幸獲好心村民救起並收留，之後留在當地務農。

據都市快報橙柿互動報導，近日，北京警方接到趙某家人報案，稱趙某來京後已失聯3個月，家人遲遲聯繫不上，擔心他可能遭遇意外。民警調查發現，趙某此前輕信網路高額中獎騙局，相信自己可以領取人民幣9000多萬元獎金，因此專程前往北京，準備兌獎。

警方掌握情況後，原本準備協助趙某安排返鄉行程，沒想到他抵達北京西站後再次脫離警方掌握，隨後失去蹤跡。專案組循線調查，找到一名中介人員，才得知趙某曾被介紹前往內蒙古赤峰從事放羊工作。

民警隨即趕赴赤峰展開搜尋，但抵達後僅找到趙某遺落的身分證。為了確認他的下落，警方擴大搜尋範圍，走訪百餘名牧民及當地群眾，並驅車千餘公里追查線索。經過持續尋找，最終在翁牛特旗找到趙某。

警方調查後發現，這場持續3個月的「失聯」其實是一場虛驚。趙某原本沒有放羊經驗，被介紹到當地後，因無法適應相關工作，途中獨自離開。不料他又弄丟手機，在陌生環境中迷失方向，最後因飢餓體力不支，直接餓暈在路邊。

幸運的是，趙某被當地好心村民發現並救起。村民將他收留，之後趙某便留在當地務農。由於手機遺失、與外界聯繫中斷，加上家人不知道他的去向，才造成長達三個月的失聯。

確認趙某平安後，民警協助安排相關事宜，並護送他與家人團聚。從「兌獎9000多萬元」的網路騙局，到輾轉內蒙古放羊，再到迷路餓暈、被村民救起，這段經歷也讓家人從長期擔憂轉為終於放下心來。

警方提醒，網路上所謂高額中獎、先付費後領獎等信息往往暗藏騙局，民眾切勿因貪圖巨額獎金而上當受騙。若人在外地遇到困難或與家人失去聯繫，也應及時向警方求助，以免因資訊中斷造成更大風險。

警方護送趙某(中)回家。(取材自都市快報橙柿互動)